Ana Mocanu, o nouă intervenție estetică. La ce procedură a apelat concurenta de la Asia Express 2026

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Ana Maria Mocanu a decis să facă mai multe schimbări la nivelul feței și a ajuns, miercuri, în cabinetul medicului estetician. Concurenta de la Asia Express a apelat la o serie de proceduri menite să îi redefinească trăsăturile și să îi ofere un aspect mai natural, printre intervențiile alese numărându-se și una la nivelul buzelor.

Șatena a decis să renunțe la acidul hialuronic pe care îl avea în buze. Procedura de topire a substanței a fost urmată de o intervenție diferită, prin care Ana Maria Mocanu își dorește să păstreze volumul și forma buzei superioare, însă într-un mod mai discret.

Ana Maria Mocanu își face schimbări la nivelul feței

Una dintre procedurile la care a apelat este lip lift-ul, o intervenție estetică prin care buza superioară este ridicată. Procedura presupune realizarea unei incizii fine în zona de sub nas, astfel încât partea superioară a buzei să fie poziționată puțin mai sus. În cazul Anei Maria Mocanu, obiectivul este obținerea unui rezultat cât mai firesc, fără aspectul asociat uneori cu un volum mare obținut prin injectarea acidului hialuronic.

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Decizia de a renunța la filler vine după o perioadă în care aspectul buzelor sale a fost intens comentat în mediul online. De această dată, vedeta a ales o procedură care nu urmărește adăugarea de volum, ci modificarea poziției buzei superioare. Astfel, rezultatul final ar trebui să păstreze o apariție mai naturală a zonei.

„M-am decis, îmi scot acidul hialuronic din buze. De-a lungul timpului, foarte mulți oameni m-au criticat: «Că ai buzele prea mari, că ai buzele prea mici, că nu îți stă bine, că nu ești ok, că tu ești frumușică» (…) Eu am și o formă ușor ciudată (…) Am decis să topim acidul hialuronic și să facem intervenția de lip lift (…) Înseamnă buzei superioare foarte puțin și finuț printr-o tăietură foarte fină la nivelul nărilor și o să se ridice buza superioară într-un mod natural și frumos”, a transmis Ana Maria Mocanu.

Intervențiile nu s-au oprit însă la nivelul buzelor. Ana Maria Mocanu a apelat și la două proceduri destinate zonei feței, respectiv lipoliză localizată și slimming face.

Lipoliza localizată a fost aleasă pentru zona de sub bărbie. Procedura este utilizată pentru reducerea depozitelor de grăsime localizate, iar în cazul șatenei intervenția a vizat în special zona gușei. Scopul este diminuarea țesutului adipos din această regiune și obținerea unui contur mai bine definit al feței.

Cea de-a doua procedură, denumită slimming face, urmărește subțierea și redefinirea aspectului feței, în special în partea inferioară. Aceasta poate contribui la evidențierea liniei mandibulare și la obținerea unui contur facial mai bine delimitat.

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