Loredana Chivu, experiență neașteptată la Asia Express! Ce făcea localnicul în a cărui casă a ajuns

Pentru Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, aventura de la Asia Express 2026 vine cu situații pe care cele două concurente nu le-ar fi putut anticipa. Căutarea unui loc în care să își petreacă noaptea, una dintre provocările clasice ale competiției, le-a dus într-un loc cu totul neobișnuit. În Uzbekistan, cele două au ajuns în casa unui localnic care s-a dovedit a avea o ocupație cât se poate de surprinzătoare.

După o zi solicitantă pe Drumul Mătăsii, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu s-au văzut puse în situația de a găsi rapid un acoperiș deasupra capului. Concurenții Asia Express nu beneficiază de condiții obișnuite de cazare, astfel că fiecare seară poate deveni o adevărată aventură. Refuzurile localnicilor pot prelungi căutarea, iar găsirea unei familii dispuse să îi primească este, de multe ori, o adevărată victorie.

Loredana Chivu, experiență neașteptată la Asia Express

Așa s-a întâmplat și în cazul celor două concurente. După mai multe încercări eșuate, acestea au întâlnit în cele din urmă un bărbat care s-a arătat dispus să le ofere un loc unde să doarmă. Prima impresie a fost una pozitivă, localnicul fiind primitor și amabil. Situația avea însă să capete o turnură neașteptată imediat după ce Loredana și Ana au intrat în locuința acestuia.

Cele două au aflat că bărbatul se ocupa cu exorcizări și susținea că poate alunga demonii. Descoperirea le-a transformat complet experiența din acea seară și a făcut ca simpla căutare a unei cazări să se transforme într-un episod pe care cu greu îl vor uita.

În loc să plece sau să refuze din prima să rămână acolo, Loredana Chivu a privit situația cu multă curiozitate. Experiența neobișnuită a stârnit interesul concurentei, care a vrut să vadă mai îndeaproape ce presupune activitatea gazdei. Astfel, seara a ajuns să includă și un ritual prin care bărbatul încerca, potrivit propriilor convingeri, să îndepărteze spiritele sau demonii.

Momentul nu a fost însă cel mai surprinzător episod al serii. După terminarea ritualului, localnicul a început să îi ofere Loredanei informații extrem de personale despre viața ei. Concurenta a fost pusă în fața unor detalii care vizau inclusiv probleme de sănătate prin care trecuse, aspecte din viața privată și situații pe care nu se aștepta ca un om întâlnit întâmplător în Uzbekistan să le cunoască.

Pentru Ana, întrebarea principală a devenit dacă este într-adevăr sigur ca cele două să rămână peste noapte în locuința acelui bărbat. În condițiile în care se aflau într-o țară străină și întâlniseră un localnic despre care aflaseră lucruri cu totul neașteptate, situația a devenit una dificil de gestionat.

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