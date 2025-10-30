Acasă » Exclusiv » „Patronașul” îi dă lovitura finală Loredanei Chivu. A cerut daune de 300.000 €, dar procesul s-a încheiat prost pentru blondină!

„Patronașul” îi dă lovitura finală Loredanei Chivu. A cerut daune de 300.000 €, dar procesul s-a încheiat prost pentru blondină!

De: Delina Filip 30/10/2025 | 14:42
„Patronașul” îi dă lovitura finală Loredanei Chivu. A cerut daune de 300.000 €, dar procesul s-a încheiat prost pentru blondină!
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Loredana Chivu primește lovitura finală în cadrul procesului cu clinica în care s-a operat! Blondina a fost dată în judecată de reprezentanții acesteia, acolo unde, așa cum știm, și-a făcut în urmă cu aproape cinci ani o operație estetică de mărire a posteriorului. În intervenției, blondina acuza că ar fi avut mari probleme de sănătate, suferind nu mai puțin de 14 operaţii, câteva dintre acestea de reconstrucție. În plus, fosta asistentă tv a ieșit public și a explicat calvarul prin care a trecut. Vedeta a cerut atunci daune de 300.000 de euro, însă nici reprezentanții locației nu s-au lăsat mai prejos și au dat-o în judecată! Loredana a pierdut atunci procesul, însă a făcut recurs! Iată ce au decis judecătorii. CANCAN.RO vă prezintă toate detaliile. 

De câțiva ani, Loredana Chivu încearcă să își facă dreptate, spune ea, în urma unei intervenții efectuate în clinica vedetelor care ar fi decurs prost. După ce l-a acuzat pe medic de malpraxis și a cerut daune de 300.000 de euro, totul s-a întors împotriva ei. Mai exact, clinica al cărei patron este Valentin Burada a dat-o în judecată pe fosta asistentă a lui Capatos. La acel moment, judecătorii au dat câștig de cauză clinicii și au obligat-o pe Loredana să plătească 250.000 de euro, însă blondina a făcut recurs. Acum, instanța a dat decizia finală!

Loredana Chivu, o nouă lovitură în procesul cu clinica estetică

În urmă cu puțin timp, judecătorii au decis respingerea recursului Loredanei în procesul cu clinica vedetelor condusă de patronașul Valentin Burada. Decizia instanței este definitivă.

 „Admite excepţia inadmisibilităţi recursului, invocată de recurentă. Respinge recursul, ca inadmisibil. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi 29.10.2025”, se arată pe portalul instanțelor de judecată.

Ghinioanele se țin lanț de Loredana Chivu! Vedeta primește o nouă lovitură în procesul cu clinica estetică
Ghinioanele se țin lanț de Loredana Chivu! Vedeta primește o nouă lovitură în procesul cu clinica estetică
Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente locuinței
Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Fosta asistentă tv a pierdut procesul definitiv

Anul trecut, chiar în Ajunul Crăciunului, fosta asistentă TV a primit marea lovitură din partea instanței prin care blondina era obligată să plătească nu mai puțin de 253.000 de euro! Vorbim despre  50.000 de euro daune pentru afirmațiile făcute despre clinica unde s-a operat, alți 100.000 de euro pentru afectarea imaginii și încă 100.000 de euro pentru încălcarea clauzelor contractuale. La toate acestea s-a adăugat și taxa de timbru de aproximativ 3000 de euro.

A trecut prin 14 intervenții de reconstrucție a feselor
A trecut prin 14 intervenții de reconstrucție a feselor

Loredana Chivu a făcut recurs în procesul cu clinica estetică. Pe data de 28 februarie, vedeta a contestat hotărârea prin care era obligată să scoată din buzunar peste 250.000 de euro, bani ceruți de reprezentanții clinicii pentru presupusele prejudicii de imagine și încălcarea contractului de confidențialitate. Din păcate pentru ea, judecătorii i-au respins cererea, iar decizia este definitivă, fără cale de atac.

CITEȘTE ȘI: Loredana Chivu, obligată să plătească peste 250 de mii de €. „Patronaşul” i-a dat fatala chiar de Crăciun

ACCESEAZĂ ȘI: Loredana Chivu a primit vești bune de la tribunal. Vești proaste pentru fostul iubit

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
BDLP s-a “predat”! Actualul Vanessei și fostul Cristinei Pucean a confirmat tot ce a dezvăluit CANCAN.RO
Exclusiv
BDLP s-a “predat”! Actualul Vanessei și fostul Cristinei Pucean a confirmat tot ce a dezvăluit CANCAN.RO
Prima reacție a vedetei PRO TV, Daniel Pavel, după ce a fost surprins în curtea Antenei 1: ”Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru noua oportunitate!”
Exclusiv
Prima reacție a vedetei PRO TV, Daniel Pavel, după ce a fost surprins în curtea Antenei 1: ”Îi…
Cum să NU iei țeapă de Black Friday 2025. Sfaturi de la bancheri și polițiști
Mediafax
Cum să NU iei țeapă de Black Friday 2025. Sfaturi de la bancheri...
Cât costă un PORC de peste 100 de kilograme, în 2025, cu două luni înainte de Crăciun
Gandul.ro
Cât costă un PORC de peste 100 de kilograme, în 2025, cu două...
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc...
Mihai Găinușă: „Cei bolnavi, care nu plătesc CASS, vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”
Adevarul
Mihai Găinușă: „Cei bolnavi, care nu plătesc CASS, vor merge la Catedrală, nu...
Horațiu Potra vrea să se întoarcă în România, fără să aștepte extrădarea. Anunțul făcut de avocata sa
Digi24
Horațiu Potra vrea să se întoarcă în România, fără să aștepte extrădarea. Anunțul...
Sondaj: Mamele care muncesc în străinătate nu găsesc JOB în România. Câti părinți vor să se întoarcă
Mediafax
Sondaj: Mamele care muncesc în străinătate nu găsesc JOB în România. Câti părinți...
Parteneri
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de...
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
Click.ro
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS...
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
Digi 24
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
Incidente la Catedrala Mântuirii Neamului. Supărați pe pauza de curățenie, oamenii care așteptau de ore întregi au rupt rândurile
Digi24
Incidente la Catedrala Mântuirii Neamului. Supărați pe pauza de curățenie, oamenii care așteptau de ore...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
Merită sau nu? Parkside revine la Kaufland cu o ofertă care stârnește interesul
go4it.ro
Merită sau nu? Parkside revine la Kaufland cu o ofertă care stârnește interesul
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Descopera.ro
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Go4Games
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Cât costă un PORC de peste 100 de kilograme, în 2025, cu două luni înainte de Crăciun
Gandul.ro
Cât costă un PORC de peste 100 de kilograme, în 2025, cu două luni înainte...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Nu e banc! George Burcea candidează la Primăria Capitalei, iar internauții l-au pus la zid: ”Ce ...
Nu e banc! George Burcea candidează la Primăria Capitalei, iar internauții l-au pus la zid: ”Ce glumă proastă!”
Tatiana, o femeie de 40 de ani din Republica Moldova, a fost găsită moartă într-o pensiune. Cine ...
Tatiana, o femeie de 40 de ani din Republica Moldova, a fost găsită moartă într-o pensiune. Cine a făcut descoperirea șocantă
Ce ingrediente conțin crenvurștii din supermarket, de fapt. Ce a scos la iveală studiul făcut de ...
Ce ingrediente conțin crenvurștii din supermarket, de fapt. Ce a scos la iveală studiul făcut de specialiști
Mara Bănică, mărturisiri tulburătoare despre perioada în care a fost corespondent de război: ”Am ...
Mara Bănică, mărturisiri tulburătoare despre perioada în care a fost corespondent de război: ”Am văzut moarte, durere nesfârșită, groază, disperare…”
Alertă în România! Maria a dispărut fără urmă. Cine o vede, este rugat să sune de urgență la 112
Alertă în România! Maria a dispărut fără urmă. Cine o vede, este rugat să sune de urgență la 112
Cum se menține Angelina Jolie în formă, la 50 de ani. Trucul folosit de actrița de la Hollywood
Cum se menține Angelina Jolie în formă, la 50 de ani. Trucul folosit de actrița de la Hollywood
Vezi toate știrile
×