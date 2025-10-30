„Patronașul” îi dă lovitura finală Loredanei Chivu. A cerut daune de 300.000 €, dar procesul s-a încheiat prost pentru blondină!

Loredana Chivu primește lovitura finală în cadrul procesului cu clinica în care s-a operat! Blondina a fost dată în judecată de reprezentanții acesteia, acolo unde, așa cum știm, și-a făcut în urmă cu aproape cinci ani o operație estetică de mărire a posteriorului. În intervenției, blondina acuza că ar fi avut mari probleme de sănătate, suferind nu mai puțin de 14 operaţii, câteva dintre acestea de reconstrucție. În plus, fosta asistentă tv a ieșit public și a explicat calvarul prin care a trecut. Vedeta a cerut atunci daune de 300.000 de euro, însă nici reprezentanții locației nu s-au lăsat mai prejos și au dat-o în judecată! Loredana a pierdut atunci procesul, însă a făcut recurs! Iată ce au decis judecătorii. CANCAN.RO vă prezintă toate detaliile.

De câțiva ani, Loredana Chivu încearcă să își facă dreptate, spune ea, în urma unei intervenții efectuate în clinica vedetelor care ar fi decurs prost. După ce l-a acuzat pe medic de malpraxis și a cerut daune de 300.000 de euro, totul s-a întors împotriva ei. Mai exact, clinica al cărei patron este Valentin Burada a dat-o în judecată pe fosta asistentă a lui Capatos. La acel moment, judecătorii au dat câștig de cauză clinicii și au obligat-o pe Loredana să plătească 250.000 de euro, însă blondina a făcut recurs. Acum, instanța a dat decizia finală!

Loredana Chivu, o nouă lovitură în procesul cu clinica estetică

În urmă cu puțin timp, judecătorii au decis respingerea recursului Loredanei în procesul cu clinica vedetelor condusă de patronașul Valentin Burada. Decizia instanței este definitivă.

„Admite excepţia inadmisibilităţi recursului, invocată de recurentă. Respinge recursul, ca inadmisibil. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi 29.10.2025”, se arată pe portalul instanțelor de judecată.

Fosta asistentă tv a pierdut procesul definitiv

Anul trecut, chiar în Ajunul Crăciunului, fosta asistentă TV a primit marea lovitură din partea instanței prin care blondina era obligată să plătească nu mai puțin de 253.000 de euro! Vorbim despre 50.000 de euro daune pentru afirmațiile făcute despre clinica unde s-a operat, alți 100.000 de euro pentru afectarea imaginii și încă 100.000 de euro pentru încălcarea clauzelor contractuale. La toate acestea s-a adăugat și taxa de timbru de aproximativ 3000 de euro.

Loredana Chivu a făcut recurs în procesul cu clinica estetică. Pe data de 28 februarie, vedeta a contestat hotărârea prin care era obligată să scoată din buzunar peste 250.000 de euro, bani ceruți de reprezentanții clinicii pentru presupusele prejudicii de imagine și încălcarea contractului de confidențialitate. Din păcate pentru ea, judecătorii i-au respins cererea, iar decizia este definitivă, fără cale de atac.

