Loredana Chivu, obligată să plătească peste 250 de mii de €. „Patronaşul” i-a dat fatala chiar de Crăciun

Loredana Chivu nu are liniște nici de Crăciun! Blondina a fost dată în judecată de reprezentanții clinicii vedetelor, acolo unde, așa cum știm blondina și-a făcut în urmă cu aproape cinci ani o operație estetică de mărire a feselor. În urma acestei intervenții, acuză Loredana, ar fi avut mari probleme de sănătate, suferind nu mai puțin de 14 operaţii, câteva dintre acestea de reconstrucție a posteriorului. În plus, fosta asistentă tv a ieșit public și a explicat calvarul prin care a trecut. Vedeta a cerut atunci daune de 300.000 de euro, însă acum este bună de plată. CANCAN.RO are informații, în exclusivitate, despre proces!

Ajunul Crăciunul nu a venit deloc cu vești bune pentru Loredana Chivu, care de aproape cinci ani se luptă în instanță cu clinica estetică a vedetelor. După ce l-a acuzat pe medic de malpraxis și a cerut daune de 300.000 de euro, totul s-a întors împotriva ei. Mai exact, clinica al cărei patron este Valentin Burada a dat-o în judecată pe fosta asistentă a lui Capatos.

Loredana Chivu, bună de plată! A pierdut procesul cu clinica estetică!

Trbunalul Dâmbovița s-a pronunțat în 24 decembrie cu privire la procesul intentat de clinica lui Valentin Burada împotriva Loredanei Chivu. Blondina este bună de plată, au decis judecătorii care au hotărât următoarele: „Obliga pârâta să aducă dezmințiri publice cu privire la afirmațiile false și calomnioase referitoare la ( n.r. clinica estetică). Obliga pârâta la plata în favoarea reclamantei a sumei de 50.000 euro reprezentand contravaloarea prejudiciului pentru nerespectarea obligației de exclusivitate”, se arată în decizia instanței.

Dar asta nu este tot! Loredana Chivu va trebui să mai scoată din buzunar încă 100.00 de euro, pentru încălcarea contractului de a nu afecta imaginea clinicii și „Obligă pârâta la plata sumei de 100.000 euro reprezentând prejudiciu cuantificat de părti pentru nerespectarea de pârâta a obligației de confidențialitate și renunțare la dreptul de acțiune împotriva clinicii”, au decis judecătorii Tribunalului Dâmbovița.

De asemenea, Loredana va trebui să plătească și taxa de timbru în valore de 16.000 de lei. Cel mai probabil, fosta asistentă va face apel, căci decizia poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data pronunțării în instanță.

Loredana Chivu, în război de patru ani cu clinica vedetelor

Loredana Chivu acuză clinica lui Valentin Burada de malpraxis și i-a dat în judecată, atât pe patron, cât și pe medicul care i-a efectuat intervenția estetică. Este vorba de o intervenție la nivelul feselor de injectare cu aquafilling. În urma acestei intervenții, Loredana Chivu susține că a rămas mutilată și a suferit nu mai puțin de 14 intervenții chirurgicale de reconstrucție a posteriorului. I-a dat în judecată pe patronul clinicii, dar și pe medicul care i-a efectuat operația, iar de atunci procesul s-a întins pe mulți ani. S-a zvonit chiar la un moment dat că medicul estetician, pentru a pune punct tevaturii, s-ar fi oferit să-i cumpere tăcerea blondinei cu o mașină de lux, în valoare de aproximativ 300.000 de euro, însă vedeta a negat.

