“Patronaşul” nu a renunţat la vechile obiceiuri: se distrează în Dubai cu rusoaica lui Alex Bodi! Anna Roman a pus piciorul în prag! “Nu mai vreau să mai fiu asociată cu el, nu îmi face bine”

Se spune că în dragoste și în război totul este permis, iar protagoniștii poveștii de astăzi luptă cu toate armele și încalcă toate regulile pentru iubire! Nu, nu vă vom povesti despre Cleopatra și Antoniu, Romeo și Julieta și nici măcar de Bonnie și Clyde. Povestea este din 2024 așa că nu sunt doar doi protagoniști, ci patru! Așadar, de la pentagonul amoros despre care vă povesteam, în exclusivitate aici, la un patrulater de toată frumusețea nu a mai fost decât un pas. Și, în plus, a intervenit încă o femeie, fosta unuia dintre protagoniști și actuala altuia…Ce să mai, e complicat tare, așa că vă sfătuim să vă așezați confortabil și să vă delectați cu o poveste demnă de romanele de dragoste actuale, dar și cu declarații exclusive.

Să o luăm cu începutul, Anna Roman și Valentin Burada, căci ei sunt, de această dată, personajele principale ale acestui episod din telenovelă, au fost împreună o bună perioadă, până la un moment dat când s-au despărțit. Patronașului i se aprinsesele călcâiele după Ema Uta, femeia i-a făcut marcaj stâns și chiar s-a luptat pentru inima ei cu Alex Bodi și Andrei Barbu, așa cum vă povesteam. Doar că, degeaba a scos el toate armele din dotare să o cucerească pe Ema Uta că nu a putut sta prea mult pe lângă ea. Așadar, între timp, zburdalnicul Burada a încercat să o dreagă cu nimeni alta decât Anna Roman. Și-a scos toate atuurile din dotare, a tot încercat-o să o recucerească. A făcut lobby serios pentru Anna, a invitat-o pe la clinica lui estetică, poate, poate o înduplecă. Anna a crezut un timp în faptul că intențiile patronașului au fost serioase, doar că cea mai recentă escapadă a lui i-a lăsat un gust amar brunetei.

Valentin Burada a lăsat-o pe Anna Roman și… s-a consolat cu fosta lui Alex Bodi

Zilele trecute, tam-nesam, Valentin Burada a plecat într-o escapadă cu nimeni alta decât Daria Radionova, fosta lui Alex Bodi. Deh, greu reunuță patronașul la vechile obiceiuri…. Și unde altundeva să te distrezi dacă nu în Dubai, orașul luxului și opulenței? Așadar, de câteva zile cei doi „o ard” pe la restaurante împreună și magazine, acolo unde sparg banii și se simt bine împreună ca și cum niciunul nu ar fi trecut și prin patul fostului, respectiv fostei. Te doare mintea! Recent, au fost văzuți împreună la restauratul celebrului Nusr-et, acolo unde s-au delecatat cu cele mai fine preparate din carne și s-au simțit excelent. Acum întrebarea este ce face Anna Roman? CANCAN.RO a vorbit în exclusivitate cu ea.

Anna Roman a pus piciorul în prag și i-a dat viteză lui Burada: „Nu vreau să fiu asociată cu el”

În timp ce Valentin Burada se distrează alături de Daria Radionova, Anna Roman și-a găsit și ea alinarea aici, pe tărâmurile noastre. Bruneta și-a găsit liniștea și este mult mai discretă în privința vieții personale. Fiind o fată diplomată, Anna a decis să nu spună exact ce a deranajat-o la fostul iubit, ci a preferat să se rezume la faptul că nu mai formează un cuplu.

„Eu cu Valentin ne-am despărțit mai demult, nu mai formăm un cuplu de atunci. Da, într-adevăr mai vorbim, dar suntem doar prieteni.Faptul că eu nu mai sunt împreună cu el de doi ani și nici nu mai vreau să mai fiu asociată cu el, nu îmi face bine. Singura relație este de prietenie și mai vorbim din când în când, atât”, a spus Anna Roman.

Întrebată dacă actualul iubit a fost deranajat de asocierea ei cu fostul, Anna a declarat că nu a avut discuții pe această temă cu el, însă ea este cea care nu mai dorește deloc să apară cu acest subiect. „M-au deranjat pentru că nu este ok pentru mine și relația mea, dacă aș avea. Nu l-a deranajat pe el (n.r. actualul iubit), dar eu vreau să am un prezent curat și nu vreau să fiu băgată în aceeași oală cu toți oamenii aceștia. Nu m-a mai interesat deloc viața amoroasă, mai ales cu Valentin să am ceva. Este un bărbat galant, dar nu îmi doresc să mai avem nimic. Eu sunt liniștită, îmi văd de viața mea, nu am vrut să mai apar deloc. Sunt focusată pe muncă, viața mea se concentrează mai mult pe partea profesională. Bussinessul meu merge bine, ne dezvoltăm din ce în ce mai mult, negociem să deschidem magazine și în alte orașe, apoi în alte țări. Ne-am extins destul de mult, m-am concentrat pe muncă și pe brandul meu, Anna Roman”, a declarat fosta lui Burada.

În plus, bruneta a declarat că nu mai vrea să apară public și își dorește să-și trăiască liniștită viața, probabil asocierea cu foștii crai a deranjat-o și i-a afectat imaginea. „Mi-am dorit din suflet să mă retrag din viața publică, acum am dorit să vorbesc cu tine pentru că te cunosc și era normal să-mi spun punctul de vedere. Chiar dacă m-au chemat pe la televizor pentru prezentări de modă, nu m-am dus pentru că nu-mi doresc expunere deloc. La început faptul că m-am expus m-a ajutat, nu pot să mint, dar nu mai am nici timp pentru așa ceva în momentul de față. Nu am nicio vacanță în program. Eu călătoresc destul de mult prin prisma jobului și fac shootinguri și în alte țări, nu simt nevoia momentan de o vacanță. Îmbin utilul cu plăcutul.

Întrebată dacă după atâtea dezamăgiri își dorește o familie, Anna Roman este vehementă: „Îmi doresc să fiu mămică în viitorul apropiat, dar dacă nu a fost să fie, asta este. Poate în viitor” , a mai spus Anna Roman pentru CANCAN.RO.