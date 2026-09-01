Șoferii fac această greșeală fără să-și dea seama. Consumă mai mult și pierd sute de lei anual

Șoferii fac această greșeală fără să-și dea seama. Consumă mai mult și pierd sute de lei anual
Greșeala pe care o fac șoferii/ Sursa foto: Pexels
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Consumul mai mare la mașină nu este mereu din cauza motorului. Mulți șoferi fac o greșeală banală, fără să își dea seama, dar care la final de an îi poate costa până la sute de lei.

Pneurile sunt verificate destul de rar și asta doar atunci când unul dintre ele pare vizibil dezumflat sau când apare avertizarea în bord. Cu toate acestea, diferența nu se observă cu ochiul liber până își crește rezistența la rulare, inclusiv la cantitatea de carburant necesară deplasării.

Motorul trebuie să depună un efort mai mare pentru a menține mașina în mișcare. Chiar dacă nu pare nimic greșit, se acumulează după mii sau zeci de mii de kilometri.

Șoferii fac această greșeală fără să-și dea seama

Departamentul american al Energiei estimează că menținerea anvelopelor la presiunea corectă poate îmbunătăți consumul de carburant, în medie, aproximativ 0,6%, iar în anumite cazuri până la 3%. De exemplu, într-un an, dacă vorbim despre o mașină diesel care consumă în general 6,5 l/ 100 km și parcurge 15.000 de kilometri. În condiții normale ar fi un consum de 975 litri de motorină pe an.

Dacă presupunem un preț de 9 lei/ litru, șoferul cheltuiește aproximativ 8.775 de lei pe an pentru carburant. Dacă presiunea este necorespunzătoare contribuie la o creștere de aproximativ 3% a consumului, astfel costul suplimentar ajunge la 263 de lei într-un an.

De asemenea, una dintre greșelile frecvente pe care le fac șoferii este umflarea anvelopelor la o valoarea neobișnuită. Presiunea corespunzătoare este indicată de producătorul mașinii. Informația poate fi găsită pe un autocolant sau în zona cadrului șoferului. Totodată, trebuie verificată atunci când anvelopele sunt reci, pentru că în timpul mersului se încălzesc, iar presiunea din interior crește.

Odată cu răcirea vremii, presiunea din anvelope poate scădea cu aproximativ 0,07-0,14 bari pentru fiecare diminuare cu aproximativ 10°C a temperaturii exterioare. Tocmai din acest motiv, o simplă verificare regulată poate evita consumul inutil. Mai mult decât atât, nu este vorba doar despre consum, ci și că anvelopele se pot uza mai repede și neuniform. Totuși, nici presiunea prea mare nu este în regulă, pentru că poate afecta aderența, confortul și uzura pneurilor.

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