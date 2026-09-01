A ieșit la plimbare pe plajă și a fost lovită de fulger! O turistă de 39 de ani nu a mai putut fi salvată

O turistă a fost lovită de fulger în timp ce se plimba pe plajă și a murit pe loc. Femeia de 39 de ani a ieșit la plimbare alături de partenerul ei, însă vremea s-a schimbat rapid. Ce s-a întâmplat apoi a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă.

Drama s-a produs vineri, 28 august, la Praia da Pinheira, în Palhoça, Brazilia. Femeia și partenerul ei se aflau pe plajă când vremea s-a schimbat radical. Ploaia a început să cadă, cerul s-a înnegrit, iar marea a devenit tot mai agitată. În ciuda vremii nefavorabile, cei doi au continuat pentru moment să meargă pe litoral.

A ieșit la plimbare pe plajă și a fost lovită de fulger!

Apoi s-a produs tragedia. Un fulger a lovit-o pe femeie, iar aceasta s-a prăbușit imediat. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere instalate în zonă. Bărbatul a încercat imediat să își ajute partenera. A mers către ea, a cerut ajutor și a încercat să o resusciteze înainte ca echipele de salvare să ajungă.

Victima a fost transportată la spital, însă medicii nu au reușit să îi salveze viața. Femeia a murit în urma tragediei și a fost înmormântată duminică, 30 august, în Caxias do Sul.

Cât de periculos este să stai pe plajă când sunt fulgere

Plaja pare unul dintre cele mai relaxante locuri în care poți ajunge, însă în timpul unei furtuni situația se schimbă radical. Zonele de coastă sunt întinse și deschise, iar o persoană aflată în aer liber poate deveni vulnerabilă la descărcările electrice. Apa mării nu trebuie considerată un loc sigur, iar faptul că fulgerul nu a căzut chiar lângă tine nu înseamnă că pericolul a trecut.

Electricitatea produsă de un fulger se poate transmite prin sol după o lovitură, iar apa poate conduce curentul electric. Tocmai de aceea, intrarea în mare sau rămânerea pe plajă în timpul unei furtuni reprezintă un risc major. Consecințele pot fi devastatoare. O descărcare electrică poate afecta imediat inima și respirația, poate provoca pierderea stării de conștiență, arsuri și traumatisme sau leziuni ale sistemului nervos.

În unele cazuri pot apărea probleme de auz și vedere, tulburări neurologice sau leziuni musculare. Există și un alt pericol uriaș: dacă persoana se află în apă sau în imediata apropiere a mării și își pierde temporar controlul asupra corpului, riscul de înec crește dramatic.

Când tunetele se aud, nu este momentul să riști pentru încă o plimbare sau câteva minute pe plajă. Cea mai sigură variantă este adăpostirea într-o clădire solidă sau într-un autoturism cu plafon metalic și închiderea geamurilor. Revenirea afară este recomandată abia după ce furtuna a trecut.

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