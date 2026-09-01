A ieșit la plimbare pe plajă și a fost lovită de fulger! O turistă de 39 de ani nu a mai putut fi salvată

A ieșit la plimbare pe plajă și a fost lovită de fulger! O turistă de 39 de ani nu a mai putut fi salvată
O turistă a fost lovită de fulger
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

O turistă a fost lovită de fulger în timp ce se plimba pe plajă și a murit pe loc. Femeia de 39 de ani a ieșit la plimbare alături de partenerul ei, însă vremea s-a schimbat rapid. Ce s-a întâmplat apoi a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă.

Drama s-a produs vineri, 28 august, la Praia da Pinheira, în Palhoça, Brazilia. Femeia și partenerul ei se aflau pe plajă când vremea s-a schimbat radical. Ploaia a început să cadă, cerul s-a înnegrit, iar marea a devenit tot mai agitată. În ciuda vremii nefavorabile, cei doi au continuat pentru moment să meargă pe litoral.

A ieșit la plimbare pe plajă și a fost lovită de fulger!

Apoi s-a produs tragedia. Un fulger a lovit-o pe femeie, iar aceasta s-a prăbușit imediat. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere instalate în zonă. Bărbatul a încercat imediat să își ajute partenera. A mers către ea, a cerut ajutor și a încercat să o resusciteze înainte ca echipele de salvare să ajungă.

Victima a fost transportată la spital, însă medicii nu au reușit să îi salveze viața. Femeia a murit în urma tragediei și a fost înmormântată duminică, 30 august, în Caxias do Sul.

O turistă a fost lovită de fulger

O turistă a fost lovită de fulger

Cât de periculos este să stai pe plajă când sunt fulgere

Plaja pare unul dintre cele mai relaxante locuri în care poți ajunge, însă în timpul unei furtuni situația se schimbă radical. Zonele de coastă sunt întinse și deschise, iar o persoană aflată în aer liber poate deveni vulnerabilă la descărcările electrice. Apa mării nu trebuie considerată un loc sigur, iar faptul că fulgerul nu a căzut chiar lângă tine nu înseamnă că pericolul a trecut.

Electricitatea produsă de un fulger se poate transmite prin sol după o lovitură, iar apa poate conduce curentul electric. Tocmai de aceea, intrarea în mare sau rămânerea pe plajă în timpul unei furtuni reprezintă un risc major. Consecințele pot fi devastatoare. O descărcare electrică poate afecta imediat inima și respirația, poate provoca pierderea stării de conștiență, arsuri și traumatisme sau leziuni ale sistemului nervos.

În unele cazuri pot apărea probleme de auz și vedere, tulburări neurologice sau leziuni musculare. Există și un alt pericol uriaș: dacă persoana se află în apă sau în imediata apropiere a mării și își pierde temporar controlul asupra corpului, riscul de înec crește dramatic.

Când tunetele se aud, nu este momentul să riști pentru încă o plimbare sau câteva minute pe plajă. Cea mai sigură variantă este adăpostirea într-o clădire solidă sau într-un autoturism cu plafon metalic și închiderea geamurilor. Revenirea afară este recomandată abia după ce furtuna a trecut.

VEZI ȘI: Tragedie pe Muntele Etna. Un turist american a fost ucis de fulger în timp ce urca pe vulcan
O profesoară a fost lovită de fulger în Munții Bucegi, în timp ce se afla pe traseu cu 14 elevi

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Incendiu într-un bloc din Capitală, de pe Șoseaua Mihai Bravu! S-ar fi produs o explozie: pompierii au intervenit de urgență
Incendiu într-un bloc din Capitală, de pe Șoseaua Mihai Bravu! S-ar fi produs o explozie: pompierii au intervenit de urgență
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 1 + 3 = 57
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 1 + 3 = 57
În anii ’90, îl vedeai zilnic la Pro TV și era idolul tuturor copiilor. Fostul star TV a ajuns infractor și a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare
În anii ’90, îl vedeai zilnic la Pro TV și era idolul tuturor copiilor. Fostul star TV a ajuns infractor și a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare
Cât au plătit doi români pentru un sejur de 7 nopți la „ultra all-inclusive”, în Turcia. Au fost cazați într-un hotel de 5 stele din Antalya
Cât au plătit doi români pentru un sejur de 7 nopți la „ultra all-inclusive”, în Turcia. Au fost cazați într-un hotel de 5 stele din Antalya
BANCUL ZILEI | Care sunt cele 5 laxative naturale
BANCUL ZILEI | Care sunt cele 5 laxative naturale
Bolojan, la telefon cu premierul Ucrainei! Despre ce au discutat
Mediafax
Bolojan, la telefon cu premierul Ucrainei! Despre ce au discutat
VIDEO / Un cioban a găsit drona de la Vaslui și i-a scos două fire: „Am vrut să opresc drăcia aia, că bâzâia”
Gandul.ro
VIDEO / Un cioban a găsit drona de la Vaslui și i-a scos două fire: „Am vrut să opresc drăcia aia, că bâzâia”
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
VIDEO Ce prețuri au bulgarii după trecerea la euro: „Cum își permit oamenii ăștia?”
Adevarul
VIDEO Ce prețuri au bulgarii după trecerea la euro: „Cum își permit oamenii ăștia?”
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
Digi24
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
Medicina de proximitate: cum a devenit clinica Affidea din Cosmopolis reper pentru familiile din nordul Capitalei
Mediafax
Medicina de proximitate: cum a devenit clinica Affidea din Cosmopolis reper pentru familiile din nordul Capitalei
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Prosport.ro
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Scandal monstru între fetele de la Sweet Kiss! Irina Pavlenco, dată în judecată de Nicoleta Aneni: „Nu s-a folosit nimeni de vocea ei”
Click.ro
Scandal monstru între fetele de la Sweet Kiss! Irina Pavlenco, dată în judecată de Nicoleta Aneni: „Nu s-a folosit nimeni de vocea ei”
Putin cere Chinei, Indiei și Iranului să ajute la prevenirea conflictelor în lume: „Trebuie să facem tot posibilul”
Digi 24
Putin cere Chinei, Indiei și Iranului să ajute la prevenirea conflictelor în lume: „Trebuie să facem tot posibilul”
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
Digi24
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
OMODA 4 debutează în Europa. Noul SUV chinezesc ar putea deveni un „Dacia Duster killer”
Promotor.ro
OMODA 4 debutează în Europa. Noul SUV chinezesc ar putea deveni un „Dacia Duster killer”
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Oală sub presiune multifuncțională la ofertă la Lidl: cât costă și ce mâncăruri face
go4it.ro
Oală sub presiune multifuncțională la ofertă la Lidl: cât costă și ce mâncăruri face
Cât e normal să cântărească creierul uman?
Descopera.ro
Cât e normal să cântărească creierul uman?
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Go4Games
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
VIDEO / Un cioban a găsit drona de la Vaslui și i-a scos două fire: „Am vrut să opresc drăcia aia, că bâzâia”
Gandul.ro
VIDEO / Un cioban a găsit drona de la Vaslui și i-a scos două fire: „Am vrut să opresc drăcia aia, că bâzâia”
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.