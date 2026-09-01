Ce trebuie să faci dacă ai buletin electronic și mergi la medic după 1 septembrie! Precizările CNAS

Agitație pentru românii care au intrat deja în era buletinului electronic! De la 1 septembrie 2026, sistemul medical intră într-o nouă etapă, iar apariția Cărții Electronice de Identitate a ridicat o întrebare importantă: ce document trebuie prezentat atunci când ajungi la medic? Casa Națională de Asigurări de Sănătate a venit cu explicații și a lămurit ce se schimbă pentru pacienți.

Mulți români au crezut că primirea noului buletin înseamnă automat și renunțarea la cardul național de sănătate. Nu este cazul. Persoanele care dețin CEI pot continua să utilizeze cardul de sănătate pe care îl au. Tranziția către noul sistem nu se produce dintr-o dată, iar pacienții nu trebuie să își schimbe documentele medicale doar pentru că au primit noua carte de identitate.

Ce se întâmplă cu românii care au buletin electronic

Prin urmare, o programare la medic după 1 septembrie nu vine cu obligația de a folosi imediat CEI pentru accesarea serviciilor medicale. În spatele noii proceduri se află o întreagă infrastructură informatică.

Cabinetele medicale, spitalele, farmaciile și ceilalți furnizori de servicii medicale trebuie să își actualizeze programele și echipamentele pentru a putea utiliza noile funcționalități. Iar această adaptare nu poate fi făcută simultan peste tot. CNAS a transmis că furnizorii trebuie să aibă timpul necesar pentru pregătirea sistemelor.

„Având în vedere perioada scurtă disponibilă pentru realizarea și implementarea adaptărilor tehnice, utilizarea CEI nu devine obligatorie pentru furnizori începând cu data de 1 septembrie 2026”, precizează instituția.

Pentru români, lucrurile sunt mai simple decât par. Dacă ai primit buletinul electronic și mergi la cabinet, nu trebuie să te temi că vei pierde accesul la serviciile medicale pentru că noul sistem nu este încă utilizat peste tot.

Cardul național de sănătate rămâne funcțional, astfel că poate fi prezentat în continuare atunci când este necesară validarea serviciilor medicale. Aceeași situație este valabilă în relația cu spitalele, farmaciile și ceilalți furnizori care folosesc sistemul asigurărilor de sănătate.

Vor fi multe schimbări

O parte importantă a schimbării îi privește, de fapt, pe cei care oferă serviciile medicale. CNAS a pus la dispoziție specificațiile tehnice pentru integrarea noilor funcționalități, iar furnizorii care folosesc aplicații dezvoltate de alte companii trebuie să discute cu producătorii acestora pentru actualizarea sistemelor.

„Furnizorii care utilizează aplicații informatice dezvoltate de terți sunt rugați să ia legătura cu producătorii acestora, astfel încât aplicațiile să fie actualizate și pregătite pentru utilizarea noilor funcționalități”, a transmis CNAS.

Nu doar programele informatice trebuie pregătite. Și dispozitivele utilizate pentru citirea cardurilor trebuie să fie compatibile cu noua infrastructură. În condițiile în care în sistem există mai multe tipuri de echipamente, adaptarea acestora reprezintă o altă etapă a procesului.

Din acest motiv, implementarea noilor funcționalități se face progresiv, fără ca pacienții să fie obligați să schimbe imediat modul în care își validează serviciile medicale. În luna septembrie, cardul național de sănătate rămâne utilizabil pentru validarea serviciilor, chiar dacă infrastructura pentru noile funcționalități este deja disponibilă.

De la 1 septembrie 2026 este prevăzută și lansarea portalului național „e-SănătateaMea”. Noua platformă urmărește să ofere pacienților un acces mai simplu la informații și documente medicale disponibile în sistemul public. Apariția portalului reprezintă un pas important în procesul de digitalizare, însă nu trebuie confundată cu eliminarea cardului național de sănătate.

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NU se mai eliberează acest tip de buletin. MAI, decizie de ultimă oră!