Șoferii din România, monitorizați de 400 de radare fixe. Pe ce drumuri vor fi instalate

Șoferii din România, monitorizați de 400 de radare fixe. Pe ce drumuri vor fi instalate
Noi radare în România/ aSursa foto: Shutterstock
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Sistemul de monitorizare automată a traficului o să fie extins. România se pregătește să instaleze în jur de 400 de radare fixe. Proiectul CNAIR este în valoare de peste 82 de milioane de lei fără TVA și presupune integrarea echipamentelor în sistemul național e-Sigur.

În cadrul procedurii de achiziție organizate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a fost depusă o singură ofertă. Acest lucru înseamnă că instalarea celor 400 de camere video cu radar intră într-o nouă etapă. Până în acest moment, o singură asociere de firme s-a înscris la licitație, având ca lider compania Altimate, alături de Presence SE și ARH Informatikai. Implantarea proiectului va dura 22 de luni de la atribuirea contractului.

Noi radare fixe în România

Contractul are ca scop furnizarea camerelor video cu radar, dar și a echipamentelor necesare pentru supravegherea traficului. Noile radare fixe sunt destinate monitorizării automate, iar una dintre funcțiile sistemului va fi măsurarea vitezei de deplasare a autovehiculelor și identificarea numerelor de înmatriculare.

Astfel, datele șoferilor vor fi furnizate direct autorităților. De asemenea, camerele ar putea fi utilizate și pentru verificarea existenței rovinietei. O altă caracteristică pe care ar putea să o aibă noile instrumente este verificarea inspecției tehnice periodice. Cu trecerea timpului, acestea s-ar putea dezvolta atât de mult, încât controlul traficului rutier va fi mai facil.

Unde se vor instala noile radare

Majoritatea celor 400 de radare sunt destinate drumurilor naționale, mai ales sectoarelor situate în afara localităților. Scopul este acoperirea unor tronsoane intens circulate și monitorizarea atentă a vitezei. Camerele sunt prevăzute și pe autostrăzi, astfel că ar putea fi instalate, conform planului pe sectoarele de pe A1, A2 și A3. De asemenea, toate echipamentele vor fi integrate în sistemul național e-Sigur.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii a prezentat încă de anul trecut planul care arată că cele mai multe puncte de monitorizare sunt concentrate pe cele șapte șosele importante din România. Astfel:

-DN1: va avea 28 de puncte de monitorizare, dintre care 13 sunt prevăzute pe un tronson de aproximativ 120 de kilometri, între kilometrii 497 și 616

– DN6: sunt planificate 24 de puncte, dintre care 11 vor fi amplasate pe un sector de aproximativ 200 de kilometri, între km 181 și km 371.

-DN2: va beneficia de 22 de puncte de supraveghere. Dintre acestea, 11 sunt prevăzute pe aproximativ 100 de kilometri, între km 97 și km 197.

-DN17: sunt planificate 18 puncte, distribuite pe un sector care se întinde pe aproximativ 225 de kilometri.

-DN7: va avea 17 puncte de monitorizare, iar 12 dintre acestea sunt prevăzute pe aproximativ 100 de kilometri, între km 122 și km 228.

-DN67: sunt prevăzute 14 puncte, distribuite pe aproximativ 200 de kilometri.

-DN11: va avea 13 puncte de monitorizare pe un sector de aproximativ 150 de kilometri.

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