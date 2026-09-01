Lionel Richie a ajuns la Terapie Intensivă după un concert. Ce s-a întâmplat cu artistul în vârstă de 77 de ani

Lionel Richie a ajuns la Terapie Intensivă după un concert. Ce s-a întâmplat cu artistul în vârstă de 77 de ani
Sursa foto: Profimedia
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Lionel Richie a ajuns la Terapie Intensivă după concertul pe care l-a susținut sâmbătă, 29 august, în St. Louis. Artistul în vârstă de 77 de ani s-a internat din proprie inițiativă după spectacol, iar decizia de a-l interna la ATI ar fi fost luată de medici ca măsură de precauție.

Cântărețul se află în prezent în turneul „Sing A Song All Night Long”, alături de Earth, Wind & Fire, iar sâmbătă seară a urcat pe scena The Muny din St. Louis.

Spre finalul concertului, Richie a cerut să-i fie adus un scaun și a interpretat ultima melodie a show-ului, celebrul hit „All Night Long”, stând jos, potrivit People.

Lionel Richie a fost internat la Terapie Intensivă

După încheierea concertului, artistul s-a prezentat la spital, unde a fost internat la Terapie Intensivă din precauție. Deocamdată, nu a fost anunțat oficial un diagnostic și nici reprezentanții artistului nu au oferit detalii despre starea sa.

Nu este clar nici dacă problema medicală va afecta programul următoarelor sale apariții. Următorul concert programat al lui Lionel Richie ar urma să aibă loc pe 26 septembrie, în San Francisco.

Incidentul atrage însă atenția și pentru că este a doua problemă de sănătate cu care artistul s-a confruntat în ultimele luni.

Lionel Richie a mai ajuns la spital în luna iunie

Pe 24 iunie, artistul a fost nevoit să întrerupă un concert susținut în St. Paul, Minnesota, după ce a început să se simtă rău pe scenă.

Artistul interpreta piesa „Dancing on the Ceiling” când s-a așezat și le-a spus spectatorilor că se simțea amețit.

Richie a mai interpretat o melodie, după care a părăsit scena pentru o pauză neașteptată. Aproximativ 40 de minute mai târziu, saxofonistul său, Dino Soldo, a revenit în fața publicului și a anunțat că artistul nu mai putea continua concertul.

După incident, Richie a ajuns la spital ca măsură de precauție, iar medicii i-au recomandat să se odihnească și să se recupereze complet.

Două dintre concertele programate ulterior, în Chicago și Columbus, au fost amânate. Artistul și-a reluat însă turneul pe 30 iunie, la Pittsburgh, iar câteva zile mai târziu și-a liniștit fanii printr-un mesaj public.

„Mă simt bine”, a transmis atunci Richie, mulțumindu-le celor care își exprimaseră îngrijorarea în legătură cu starea sa de sănătate.

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