Harry Styles, glumă savuroasă despre nunta fostei sale iubite, Taylor Swift, cu Travis Kelce. Ce a spus artistul pe scenă

Harry Styles, glumă savuroasă despre nunta fostei sale iubite, Taylor Swift, cu Travis Kelce. Ce a spus artistul pe scenă
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Harry Styles a făcut o aluzie amuzantă la nunta fostei sale iubite, Taylor Swift, cu Travis Kelce, chiar în locul în care cei doi și-au unit destinele. Artistul britanic, care susținea un concert la Madison Square Garden din New York, a făcut o glumă despre faptul că celebra arenă nu găzduiește doar evenimente sportive și concerte, ci și nunți.

În timp ce vorbea cu publicul, Styles a amintit mai întâi de echipa de baschet New York Knicks, după care a făcut aluzia ce i-a entuziasmat pe fanii prezenți, scrie Page Six.

Ce a spus Harry Styles despre nunta lui Taylor Swift

Momentul a avut loc sâmbătă seară, în timpul concertului susținut de Harry Styles la Madison Square Garden, unde artistul are o serie de spectacole.

„Suntem la Madison Square Garden, casa campioanei mondiale New York Knicks”, a spus Harry Styles de pe scenă. „Și mai organizează și nunți”, a adăugat artistul după o scurtă pauză.

Publicul a reacționat imediat la comentariu, interpretat drept o referire la nunta lui Taylor Swift cu Travis Kelce, care a avut loc chiar la Madison Square Garden.

Cântăreața și jucătorul de fotbal american s-au căsătorit pe 3 iulie, în cadrul unei ceremonii organizate în celebra arenă din New York.

Aluzia lui Styles a atras cu atât mai mult atenția cu cât artistul britanic și Taylor Swift au format un cuplu în urmă cu mai bine de un deceniu.

Harry Styles și Taylor Swift au avut o relație

Harry Styles și Taylor Swift au avut o scurtă relație în perioada 2012-2013, pe vremea când artistul britanic făcea parte din trupa One Direction.

Relația lor a atras atunci atenția presei, iar de-a lungul anilor fanii au speculat că mai multe melodii lansate ulterior de cei doi ar fi fost inspirate de povestea lor.

În ciuda despărțirii, Styles a vorbit în termeni pozitivi despre Taylor Swift și despre muzica acesteia în anii care au urmat.

În prezent, viața sentimentală a artistului britanic a intrat într-o nouă etapă. Harry Styles este logodit cu actrița Zoë Kravitz, care are, la rândul său, o legătură apropiată cu Taylor Swift.

Kravitz s-a numărat chiar printre invitații prezenți la nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce.

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