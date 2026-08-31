Naba Salem, din nou la „Insula iubirii”. Fosta ispită are acum o misiune specială

Numărătoarea inversă pentru sezonul 10 de la „Insula Iubirii” a început. În scurt timp, telespectatorii vor face cunoștință cu noile cupluri și vor descoperi poveștile care i-au adus în fața celui mai dificil test al relației lor.

Începând de vineri, cei de acasă vor putea urmări o nouă aventură în Thailanda, plină de emoții, tentații și momente neașteptate. Sezonul acesta vine și cu o noutate importantă. Pentru prima dată, publicul va putea descoperi și ce se întâmplă în culisele emisiunii, direct în mediul online.

Naba Salem se întoarce în Thailanda pentru un alt rol

Fosta ispită revine în Thailanda, însă de această dată nu va mai ocupa rolul de ispită. Creatoarea de conținut, care a fost una dintre ispitele sezonului 9 și a câștigat simpatia publicului prin energia și naturalețea sa, va avea acum o misiune diferită: va fi „Ispita din culise”.

„Un nou capitol, aceeași iubire. Insula Iubirii este, fără îndoială, unul dintre cele mai frumoase proiecte din parcursul meu. Să mă întorc, dar dintr-o ipostază cu totul nouă, a fost o experiență pe care sigur nu am cum să o uit niciodată”, a transmis Naba Salem, potrivit ObservatorNews.

De această dată, Naba va avea o misiune diferită. Ea va discuta cu ispitele, va merge în vile în momentele în care concurenții se află la bonfire și va încerca să scoată la iveală detalii despre poveștile care se desfășoară în Thailanda.

„Sunt profund mândră și recunoscătoare să fiu prima care ocupă rolul de Ispita din culise. Pentru mine, nu este doar o premieră, ci o responsabilitate și o dovadă că uneori cele mai frumoase lucruri se întâmplă atunci când ai curajul să accepți o nouă provocare”, mărturisește Naba.

Tânăra a povestit și despre emoția pe care a simțit-o odată cu revenirea în cadrul emisiunii. Creatoarea de conținut a mărturisit că, de această dată, a privit proiectul dintr-o perspectivă diferită. Fosta ispită a simțit că experiența i-a oferit ocazia să descopere o nouă latură a propriei persoane.

Pentru ea, întoarcerea la „Insula Iubirii” a fost mai mult decât o simplă experiență profesională. Totul s-a transformat într-o amintire pe care o va păstra mult timp.

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