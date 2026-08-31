Ana Maria Brânză s-a căsătorit pentru a doua oară. Prima imagine de la ceremonie

Ana Maria Brânză s-a căsătorit pentru a doua oară. Prima imagine de la ceremonie
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Ana Maria Brânză s-a căsătorit/ sursa foto: social media
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Ana Maria Brânză s-a căsătorit pentru a doua oară. Campioana olimpică la spadă a spus „DA” într-un cadru restrâns. Ceremonia a avut loc la Sinaia și a fost făcută publică prima imagine inedită de la eveniment.

Ana Maria Brânză este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezențe din lumea sportivă românească. Aceasta a fost desemnată cea mai bună spadasină din lume ani la rând, iar în anul 2021 s-a retras din activitate. Cu toate acestea, a decis să accepte o nouă provocare.

Acum, sportiva traversează cea mai frumoasă perioadă din viața ei și asta pentru că a ajuns în fața stării civile pentru a doua oară. Norocosul este Gabi Barbu, iar imaginea publicată în mediul online a adunat numeroase aprecieri. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

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Ana Maria Brânză s-a căsătorit pentru a doua oară

Ana Maria Brânză s-a căsătorit/ sursa foto: social media

Ana Maria Brânză s-a căsătorit/ sursa foto: social media

Sportiva a mai fost căsătorită timp de nouă ani cu Pavel Popescu, fost poloist. În anul 2024, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Ana Maria Brânză și-a găsit liniștea în brațele lui Gabi Barbu, iar acum au făcut pasul cel mare. Ceremonia a fost una restrânsă, la Sinaia, într-un cadru parcă desprins din basme.

Cel care a oficializat căsătoria a fost primarul Vlad Oprea, care a făcut o postare emoționantă cu proaspeții miri. Pentru el a fost o onoare să fie prezent la un astfel de eveniment și a oferit o imagine spectaculoasă cu fosta campioană olimpică și soțul ei.

„Am avut bucuria de a oficia cununia unui bun prieten, Gabi Barbu, alături de aleasa inimii sale, Ana-Maria Brânză – campioană mondială la spadă și una dintre marile sportive ale României.

Dincolo de medalii și performanțe, am descoperit o femeie caldă, veselă și plină de farmec. Împreună formează un cuplu frumos, unit de iubire, încredere și bucuria de a merge mai departe umăr lângă umăr.

Astăzi, Ana-Maria a câștigat cea mai frumoasă „finală”, iar Gabi a primit medalia vieții sale!

Casă de piatră, dragii mei! Să aveți parte de o viață plină de iubire, sănătate și cât mai multe victorii împreună!”, a scris Vlad Oprea în mediul online.

Spadasina a obținut de-a lungul carierei trei medalii olimpice, șase mondiale și 11 europene. În 2016, la proba de echipe, la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, a câștigat aurul olimpic, iar la individuale, în 2008 și 2020 a primit argintul.

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