Fostul jucător NBA Kyle Singler, de nerecunoscut! „Nu am nicio putere, nu am casă. Am apelat la antrenor și toată lumea a întors capul”

Fostul jucător NBA și star al echipei de baschet a Universității Duke, Kyle Singler, a făcut mai multe acuzații la adresa fostului său antrenor, Mike Krzyzewski, într-o serie de videoclipuri îngrijorătoare. Află mai multe detalii!

Kyle Singler își îngrijorează fanii

În clipuri, Singler, în vârstă de 37 de ani, a spus că „toată lumea vrea banii mei, încearcă să mă omoare” și că Krzyzewski „nu face nimic în privința asta”. El a mai susținut că Krzyzewski „i-a întins o capcană” și că „a ignorat complet mesajul” atunci când a apelat la el pentru ajutor.

„Omule, Coach K. mi-a întins o capcană. Mi-a întins o capcană, omule”, a spus Singler în primul dintre cele patru videoclipuri publicate pe Instagram.

În imagini, fostul baschetbalist poate fi văzut plimbându-se prin interiorul unei locuințe. Aspectul său este răvășit și fanii s-au speriat să-l vadă în această stare.

„Nu am nicio putere, nu am casă. Am apelat la antrenor și toată lumea a întors capul. Am apelat la antrenor, iar el a ignorat complet mesajul. Îmi opriți curentul, intrați prin efracție în casa mea, îmi furați banii, îmi distrugeți viața. Am apelat la Coach K. și tot ce a făcut a fost să mă țină pe bancă. Mulțumesc, omule. Asta facem la școala aceea? Îi ținem pe oameni pe bancă, îi învățăm lucruri? Bine atunci. Antrenorule, unde ești? Ajută un frate. Credeam că suntem în aceeași echipă, omule”, și-a continuat fostul sportiv dezvăluirile.

Kyle Singler susține că are numai probleme

În continuare, fostul jucător de baschet de la Duke susține că a avut parte de mai multe incidente neplăcute în spațiul public. Acesta ar fi fost dat afară din mai multe restaurante și chiar și arestat. El a mărturisit că simte că „nici măcar nu mai poate trăi”.

„Am nevoie de ajutorul tău, omule. Sunt blocat în casa mea și nu pot să plec. Mă simt prizonier. Unde suntem? Lăsăm oamenii în voia sorții. Încerc să transmit mesaje despre situația în care ne aflăm. Acasă am oameni – prieteni, familie – devastați și dispăruți, care au murit. Viața mea este în joc. Sunt oameni care intră în casa mea, îmi fură banii, îmi accesează conturile. Și știi ce? Duke este implicată în toate astea. Cei de la Duke mă imploră pentru banii mei. Toată lumea vrea banii mei, încearcă să mă omoare. Ce se întâmplă? Care este treaba? Se pare că oamenii au foarte multă furie, violență și dorință de răzbunare în minte. Antrenorul, ai un fost jucător care este tratat rău și abuzat, iar tu nu faci nimic, omule. Ajută-mă”, a spus Singler într-un alt videoclip.

Clipurile sale au adunat 10.000 de inimioare și peste 2.500 de comentarii în care urmăritorii săi susțin că fostul sportiv are nevoie urgent de ajutor. Toți îl încurajează să apeleze la conducerea echipei Duke, pentru care a activat, sau să accepte ajutorul organizațiilor care s-au oferit să-l readucă pe drumul cel bun.

Fostul sportiv a fost arestat în 2025

În octombrie 2025, Kyle a fost arestat și acuzat de agresiune în urma unui incident cu iubita sa, în Oklahoma. Aceasta le-a declarat polițiștilor că iubitul ei a apucat-o de cap, a împins-o la pământ și a încercat să o violeze.

La momentul respectiv, Singler părea să se afle sub influența unor substanțe narcotice și a refuzat să coopereze, potrivit Associated Press. Incidentul a avut loc în timp ce cei doi se aflau împreună cu copilul lor într-o locuință închiriată prin Airbnb, în Whitefield.

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