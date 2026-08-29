Ela din Constanța a cumpărat o pizza italiană din LIDL. Când a ajuns acasă și a desfăcut ambalajul a crezut că este o glumă

O simplă oprire la cumpărături s-a transformat într-o experiență neașteptată pentru o femeie din Constanța, care a cumpărat din Lidl o pizza prezentată ca fiind de inspirație italiană. Produsul părea, la prima vedere, o alegere rapidă pentru o masă acasă, însă adevărata surpriză a apărut abia după ce a ajuns cu ea în bucătărie și a desfăcut ambalajul. Iată ce a găsit femeia!

Pizza cumpărată din magazin avea deja ingredientele așezate pe blat, fiind pregătită pentru a fi introdusă în cuptor. Numai că aspectul produsului nu semăna foarte mult cu imaginea la care un cumpărător s-ar fi putut aștepta atunci când alege un astfel de preparat de pe raft.

Ce a găsit femeia în cutia de pizza

Fotografia realizată înainte de preparare arată un blat rotund, acoperit cu mai multe ingrediente. Se pot observa felii de mezel, bucăți de mozzarella, cantități generoase de cașcaval ras și mai multe roșii cherry. Ingredientele sunt însă distribuite neuniform, iar o parte dintre ele par adunate în anumite zone ale blatului, în timp ce alte porțiuni au rămas aproape neacoperite.

Aspectul neobișnuit al pizzei a făcut ca produsul să pară, la prima vedere, mai degrabă o combinație de ingrediente puse rapid pe blat decât preparatul uniform prezentat în imaginile de promovare. În special cantitatea de brânză și felul în care aceasta este așezată peste celelalte ingrediente atrag atenția.

În cazul de față, diferența de aspect a fost suficient de evidentă încât femeia din Constanța să considere experiența una cel puțin surprinzătoare. Înainte ca pizza să ajungă în cuptor, ingredientele puteau fi văzute în forma în care au fost puse în ambalaj, fără ca acestea să fi fost încă transformate prin coacere.

„Cum arată pe cutie, cum e în realitate. Pizza din Lidl”, a spus Ela pe Facebook.

În urma imaginii apărute în mediul online, reacțiile nu au întârziat să apară. Mai mulți oameni din comentarii au sfătuit-o pe femeia din Constanța să nu tragă încă o concluzie despre produs și să bage pizza la cuptor. Aceștia i-au atras atenția că aspectul se poate schimba considerabil după coacere, când brânza se topește, ingredientele se rumenesc, iar blatul capătă textura specifică unei pizza proaspăt preparate.

„Când o bagi la cuptor, cașcavalul se topește, deci va arăta asa cum este pe cutie ,plus ca se mai pot adauga ingredientele după bunul plac. Bine este sa facem noi acasă”, „Si tu compari o pizza in cuptor prima poza cu versiunea ei congelata inainte de a fi bagata la cuptor?””, „Trebuia să ne puneți varianta coaptă, atunci făceam o diferență reală.”, au fost doar câteva dintre comentarii.

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