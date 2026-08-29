Ce a pățit o proprietară din Cluj-Napoca după ce și-a închiriat apartamentul unui student la Medicină. După 6 luni, avea 2.500 lei datorii la întreținere, dar asta nu e tot. Cum a lăsat apartamentul

O proprietară din Cluj-Napoca mărturisește că s-a confruntat cu o situație neașteptată după ce și-a închiriat apartamentul. Potrivit acesteia, la numai șase luni de la încheierea contractului, locuința ar fi fost lăsată într-o stare deplorabilă. Femeia susține că, pe lângă distrugerile constatate în imobil, chiriașul ar fi acumulat și restanțe care depășesc 2.500 de lei.

După cele întâmplate, clujeanca a ales să povestească public prin ce a trecut, în speranța că experiența sa îi va pune în gardă pe alți proprietari, dar și pe reprezentanții agențiilor imobiliare care se ocupă de închirierea locuințelor.

Instalațiile de scurgere, blocate cu pământ

Din spusele proprietarei reiese că, la momentul închirierii, bărbatul s-ar fi recomandat ca fiind student la Medicină. Situația ar fi început să se complice pe parcursul celor șase luni, când dialogul dintre cei doi ar fi devenit tot mai anevoios. Proprietara susține că întâmpina dificultăți în a lua legătura cu chiriașul.

Potrivit femeii, pe durata contractului au apărut mai multe probleme legate de achitarea la timp a chiriei și a facturilor. Totuși, spune ea, amploarea situației a devenit evidentă abia după plecarea chiriașului, când a putut vedea în ce condiții fusese lăsat imobilul.

„Adevăratul șoc a venit în momentul în care am recuperat apartamentul, după doar 6 luni de chirie”, a mărturisit femeia, potrivit stiridecluj.ro.

După ce chiriașul ar fi părăsit locuința, proprietara spune că a avut parte de o serie de descoperiri greu de anticipat. În interior ar fi găsit resturi de mâncare alterată, un congelator în care ar fi apărut viermi, precum și urme de vomă și oase de pui în dormitor. Femeia afirmă, de asemenea, că instalațiile de scurgere din apartament ar fi fost blocate cu pământ.

Nici mobilierul și finisajele nu ar fi scăpat fără deteriorări. Potrivit proprietarei, mai multe întrerupătoare au fost rupte, iar pereții au fost murdăriți și pătați. O veioză a fost avariată, somierele au fost distruse, iar una dintre perdele ar fi fost ruptă.

Proprietara susține că, dincolo de deteriorările găsite în locuință, apartamentul ar fi fost lăsat într-o stare avansată de neglijență. Femeia spune că murdăria era prezentă în întregul imobil. Mirosul din interior ar fi fost deosebit de puternic și dificil de suportat.

„Era un miros pe care cu greu îl puteai suporta”, a relatat clujeanca.

Datorii restante de peste 2.500 de lei

Situația descrisă de proprietară ar fi avut și o componentă financiară. Aceasta afirmă că, după încheierea perioadei de închiriere, chiriașul ar fi lăsat în urmă restanțe de peste 2.500 de lei.

Potrivit femeii, datoria ar proveni din facturi neachitate pentru ultimele două luni, la care s-ar fi adăugat o parte din chirie. În plus, proprietara spune că a fost nevoită să suporte separat cheltuielile pentru curățarea și igienizarea apartamentului, dar și pentru repararea ori înlocuirea bunurilor care ar fi fost deteriorate.

Clujeanca afirmă că fostul chiriaș nu ar fi achitat nicio sumă pentru acoperirea prejudiciului și a costurilor suplimentare.

După ce a părăsit locuința, chiriașul ar fi întrerupt orice posibilitate de comunicare cu proprietara. Femeia susține că și-ar fi blocat numărul de telefon, dar și contactele altor persoane care au încercat să îl găsească.

Astfel, femeia spune că nu a mai avut cum să poarte o discuție cu acesta pentru a lămuri restanțele și pentru a găsi o soluție privind recuperarea prejudiciului.

Clujeanca spune că situația este cu atât mai frustrantă cu cât chiriașul ar fi fost găsit și recomandat prin intermediul unei agenții imobiliare. Proprietara consideră că acest aspect a făcut ca așteptările sale privind seriozitatea și buna desfășurare a contractului să fie cu atât mai mari.

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