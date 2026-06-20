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Ce a pățit Ancuța din București, după ce a închiriat apartamentul unui cuplu. Cum au lăsat chiriașii locuința, după doar câteva luni

De: Anca Chihaie 20/06/2026 | 16:33
Ce a pățit Ancuța din București, după ce a închiriat apartamentul unui cuplu. Cum au lăsat chiriașii locuința, după doar câteva luni
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Un nou caz care ridică semne de întrebare cu privire la responsabilitatea unor chiriași a fost semnalat recent în București, după ce proprietara unui apartament s-a confruntat cu o situație extrem de dificilă la finalul unei perioade de închiriere. Ceea ce părea inițial o colaborare normală între proprietar și chiriași s-a transformat într-o experiență costisitoare, marcată de datorii, distrugeri și probleme administrative.

Potrivit informațiilor disponibile, locuința a fost închiriată unui cuplu care s-a angajat să respecte condițiile stabilite pentru folosirea apartamentului și achitarea obligațiilor financiare aferente. Cu toate acestea, după numai câteva luni, situația avea să ia o turnură neașteptată.

Ce a pățit Ancuța din București, după ce a închiriat apartamentul unui cuplu

La momentul eliberării locuinței, proprietara a descoperit că apartamentul se afla într-o stare avansată de degradare. În mai multe încăperi au fost identificate distrugeri semnificative, inclusiv uși deteriorate, geamuri sparte și diverse elemente afectate care necesitau reparații urgente. Pe lângă pagubele materiale, locuința era acoperită de murdărie și necesitase o intervenție amplă de curățenie pentru a putea fi readusă la un nivel acceptabil de utilizare.

Problemele nu s-au limitat însă doar la aspectul apartamentului. În urma verificărilor efectuate, au fost constatate și restanțe financiare importante. Printre acestea s-au numărat datorii acumulate la întreținere, precum și sume neachitate reprezentând chiria pentru ultimele perioade de ocupare a locuinței. Astfel, pe lângă costurile necesare pentru reparații și igienizare, proprietara a fost nevoită să suporte și consecințele unor obligații financiare rămase neachitate.

Situația a devenit și mai complicată după ce chiriașii au părăsit apartamentul fără o predare oficială a acestuia și fără a anunța în prealabil intenția de a pleca. Lipsa unei comunicări corespunzătoare a îngreunat procesul de verificare a locuinței și de recuperare a eventualelor prejudicii. În astfel de situații, proprietarii sunt puși în fața unor dificultăți suplimentare, fiind nevoiți să gestioneze atât aspectele administrative, cât și costurile generate de starea în care este găsită proprietatea.

Cazul readuce în atenție importanța verificării atente a persoanelor cărora le este închiriată o locuință și necesitatea existenței unor documente clare care să stabilească drepturile și obligațiile fiecărei părți. Specialiștii în domeniul imobiliar recomandă proprietarilor să solicite garanții, să încheie contracte detaliate și să efectueze verificări periodice ale stării imobilului, pentru a reduce riscul unor situații similare.

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