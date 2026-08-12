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De ce dormim mai prost în prima noapte la hotel. Explicația surprinzătoare a specialiștilor

De: David Ioan 12/08/2026 | 21:25
De ce dormim mai prost în prima noapte la hotel. Explicația surprinzătoare a specialiștilor
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Fenomenul numit „efectul primei nopți” descrie tendința oamenilor de a dormi mai prost atunci când se află într-un loc necunoscut, chiar dacă mediul este confortabil. Cercetările arată că această reacție are origini evolutive și se manifestă ca o stare de vigilență crescută a creierului în timpul somnului.

Experții în somn explică faptul că, în prima noapte petrecută într-un mediu nou, creierul rămâne parțial alert pentru a evalua potențialele riscuri. Anne Wick, cercetător în somnologie la Universitatea din Freiburg, afirmă că „se presupune că este un răspuns adaptativ, prin care creierul rămâne vigilent într-un mediu necunoscut”. Numeroase studii confirmă existența acestui mecanism.

De ce dormim mai prost în prima noapte la hotel

Specialiștii spun că majoritatea oamenilor sunt afectați, chiar dacă nu realizează. Ahmad Mayeli, profesor de psihiatrie la Universitatea din Pittsburgh, explică faptul că, în medie, oamenii dorm cu 20–30 de minute mai puțin în prima noapte într-un loc nou. Conform studiilor sale, lobul frontal – zona responsabilă de somnul profund – rămâne mai activ, indicând un nivel crescut de alertă.

„Se poate spune că, la fel ca la delfini, o parte a creierului rămâne trează în timpul somnului”, afirmă Mayeli, subliniind că fenomenul este mult mai redus decât la mamiferele marine.

Vârsta influențează intensitatea efectului. Copiii, adolescenții și vârstnicii sunt cei mai afectați, iar persoanele în jur de 20 de ani resimt cel mai puțin această reacție. Mayeli explică faptul că „creierul este programat să fie precaut în locuri noi, deoarece istoric, acestea reprezentau cele mai mari riscuri pentru siguranța noastră”.

Pe lângă mecanismele evolutive, alți factori pot perturba somnul într-un mediu străin. Oboseala acumulată în timpul călătoriilor, diferențele de fus orar sau elementele din cameră – precum luminile intermitente ale unui detector de fum – pot afecta odihna. Relațiile tensionate cu gazdele sau vizitele la persoane cu care nu există o conexiune apropiată pot amplifica disconfortul.

Totuși, în unele situații, oboseala sau detașarea de stresul zilnic pot facilita un somn mai bun. Cei care au dificultăți de somn acasă pot fi mai puțin afectați, deoarece nu asociază locul nou cu problemele lor obișnuite. Persoanele anxioase sunt însă mai vulnerabile.

„Devine o profeție care se autoîndeplinește – grija dacă vei reuși să dormi este exact ceea ce te ține treaz”, explică psihologul Lisa Strauss.

Explicația surprinzătoare a specialiștilor

Pentru a reduce efectul primei nopți, specialiștii recomandă respectarea regulilor de igienă a somnului: culcare la aceeași oră, cameră întunecată și răcoroasă, evitarea ecranelor înainte de somn. Este util ca aceste obiceiuri să fie aplicate cu câteva zile înainte de o călătorie. Adaptarea la noul mediu poate fi facilitată prin petrecerea timpului în patul nou, citind sau desfășurând activități relaxante. Obiectele familiare, precum o pernă sau o pătură preferată, pot crea un sentiment de siguranță.

Pentru cei cu anxietate accentuată, Strauss recomandă tehnici de vizualizare, imaginându-se într-un loc familiar și liniștitor, precum o plajă sau o potecă în natură. Repetarea unor afirmații pozitive poate reduce hipervigilența:

„Să știi că ești în siguranță. Să știi că ești iubit. Să fii în pace”.

Mayeli subliniază că efectul primei nopți nu este un motiv de îngrijorare.

„Este ușor să recuperezi o oră sau două de somn pierdut într-o noapte”, spune el.

Totuși, dacă urmează un eveniment important, precum o întâlnire sau o prezentare, este recomandat să ajungeți cu o zi înainte pentru a permite corpului să se adapteze.

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