Un nou „Nordis” în București! Peste 50 de oameni au rămas fără bani și apartamente. Prejudiciul uriaș din dosar

Bubuie un nou scandal imobiliar în București! Zeci de cumpărători se luptă acum să afle ce s-a întâmplat cu banii pe care i-au băgat în apartamente dintr-un complex din Sectorul 5. Oamenii susțin că au plătit avansuri uriașe, iar unii chiar ar fi achitat locuințele integral.

Numai că, atunci când au început să verifice situația, ar fi descoperit ceva uluitor: aceleași apartamente ar fi ajuns să apară în documentele mai multor persoane. Iar povestea a intrat deja pe masa procurorilor. Miercuri, anchetatorii au trecut la acțiune.

Procurorii Parchetului General, împreună cu polițiștii specializați în investigarea criminalității economice, au făcut 19 percheziții în București, Ilfov, Giurgiu și Prahova.

Un nou scandal imobiliar în București

Vizate sunt persoane, societăți comerciale și mai multe puncte de lucru, în cadrul unei anchete care vizează presupuse fapte de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani. Miza este uriașă: prejudiciul calculat de anchetatori depășește 3 milioane de euro.

În centrul scandalului se află proiectul Oxy Residence 2. Cumpărătorii spun că au fost convinși să investească în locuințele din complex, au semnat promisiuni de vânzare-cumpărare și au virat sume importante.

La început, nimic nu ar fi părut suspect. Apoi au început amânările. Termenele pentru predarea apartamentelor s-ar fi mutat dintr-o perioadă în alta, iar lucrările nu ar fi avansat conform așteptărilor. Lovitura cea mare ar fi venit când unii clienți au început să verifice actele. Surpriză: anumite apartamente ar fi fost promise sau vândute mai multor cumpărători.

Un caz scoate și mai tare în evidență amploarea situației. Un cumpărător ar fi plătit aproximativ 60.000 de euro pentru un apartament și ajunsese deja să-l mobileze. Omul ar fi avut impresia că locuința îi aparține și că mai este doar o chestiune de timp până când totul intră în normal. Doar că verificarea cărții funciare i-ar fi dat planurile peste cap. Locuința apărea asociată unei alte persoane. De aici, pentru mai mulți cumpărători, ar fi început coșmarul.

Complexul ar fi trebuit să cuprindă patru blocuri. Două dintre acestea ar fi fost ridicate, însă nu ar fi ajuns să fie ocupate, în timp ce celelalte două au rămas în șantier. Explicațiile pentru blocarea lucrărilor ar fi vizat lipsa fondurilor și facturi neachitate către furnizori.

În paralel, anchetatorii verifică și traseul banilor. Una dintre suspiciunile analizate este că sumele primite de la clienți ar fi fost plimbate prin conturile mai multor firme controlate de aceleași persoane, după care ar fi fost retrase în numerar.

Cumpărătorii au rămas cu telefoanele în mână

Pe măsură ce semnele de întrebare s-au înmulțit, oamenii ar fi încercat să ia legătura cu dezvoltatorul. Numai că, potrivit celor reclamate de păgubiți, acesta ar fi devenit de negăsit. Fără apartamente, cu banii blocați și cu termenele de predare depășite, cumpărătorii s-au grupat, au apelat la avocați și au făcut demersuri pentru recuperarea sumelor.

Acum, procurorii încearcă să pună cap la cap toate piesele și să stabilească cine a încasat banii, unde au ajuns sumele și cum au ajuns aceleași locuințe să fie promise unor cumpărători diferiți. Dacă acuzațiile se confirmă, cazul ar putea deveni unul dintre cele mai răsunătoare scandaluri imobiliare din Capitală.

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