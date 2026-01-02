Acasă » Știri » Orașul din Spania unde primești 10.000 de euro dacă te muți. Statul îți oferă un ajutor

Orașul din Spania unde primești 10.000 de euro dacă te muți. Statul îți oferă un ajutor

De: Anca Chihaie 02/01/2026 | 11:40
În fața unei depopulări accentuate în zonele rurale, Spania lansează programe menite să încurajeze mutarea în localitățile mici. Autoritățile regionale oferă diverse forme de sprijin, de la subvenții financiare la facilități fiscale sau locuințe la preț redus, toate cu scopul de a revitaliza comunitățile afectate de migrația către marile orașe.

Regiunea Extremadura este unul dintre cele mai active teritorii în acest sens. Aici, profesioniștii care se stabilesc în orașe mici și pot lucra de la distanță sau contribuie la dezvoltarea locală pot beneficia de subvenții de până la 15.000 de euro. Sumele se acordă în tranșe, prima la sosire și restul după doi ani de ședere, pentru a asigura o stabilitate pe termen lung a noilor rezidenți. Această abordare combină sprijinul financiar direct cu oportunități economice locale, stimulând astfel creșterea populației și dinamismul comunităților.

Alte localități din diferite regiuni spaniole implementează măsuri adaptate specificităților fiecărei zone. În Asturias, comuna Ponga oferă cuplurilor care se mută permanent aproximativ 3.000 de euro, iar suma crește cu încă 3.000 de euro pentru fiecare copil născut ulterior, un mecanism menit să încurajeze creșterea demografică.

În Galicia, Rubia pune la dispoziție un ajutor lunar de 100‑150 de euro pentru noii rezidenți, împreună cu facilități legate de locuință, iar A Xesta oferă condiții avantajoase de locuit, cu chirii foarte reduse. În Aragón, comuna Griegos asigură trei luni de chirie gratuită, apoi chirie redusă, alături de un bonus pentru fiecare copil școlar. În Olmeda de la Cuesta, terenurile sunt oferite la prețuri simbolice pentru cei dispuși să construiască o locuință în termen de trei ani.

Aceste inițiative fac parte din strategia națională denumită „España vacía” (Spania goală), care urmărește contracararea scăderii populației din zonele rurale. Programele variază ca formă și intensitate, incluzând bani direct în cont, reduceri de taxe sau facilități de locuință, și sunt condiționate de câțiva factori esențiali. În general, beneficiarii trebuie să stabilească domiciliul permanent în localitatea respectivă, să utilizeze locuința ca reședință principală pentru o anumită perioadă și să se implice în viața economică a comunității, prin angajare sau prin inițierea unei afaceri.

