BANC | „Bulă, ce ai desenat aici?”

Pentru că este weekend, CANCAN.RO ţi-a preăgtit un banc excelent, care cu siguranţă îţi va pune zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

– Bulă, ce ai desenat aici?

– O vacă în iarbă, domn’ profesor.

– Păi și unde e iarba?

– A mâncat-o vaca, domn’ profesor.

– Bine, bine, dar vaca unde este?

– Păi vaca a plecat, după ce a terminat de păscut toată iarba. Ce rost mai avea să rămână?

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Soția și soțul

O femeie intră nervoasă în bucătărie și îi spune soțului:

— Dragule, trebuie să avem o discuție serioasă. Nu mai merge așa!

Soțul, speriat:

— Ce s-a întâmplat?

— M-am săturat să faci mereu aceleași lucruri! Nu mă ajuți niciodată prin casă, nu mă asculți, nu observi când îmi schimb coafura, iar când îți povestesc ceva, tu stai cu ochii în telefon!

Soțul lasă telefonul jos și spune:

— Bine, iubito. Promit că de acum o să fiu mai atent.

— Așa ai spus și luna trecută!

— Da, dar luna trecută nu aveam telefonul ăsta.

Femeia îl privește lung:

— Și ce are telefonul tău de acum?

— Cameră mai bună. Acum pot să văd și mai clar când ești supărată

La doctor

Un bărbat de vreo 60 de ani merge la medic pentru un control.

Doctorul îl întreabă:

— Fumați?

— Nu.

— Beți alcool?

— Foarte rar.

— Faceți sport?

— În fiecare zi.

Doctorul, impresionat:

— Foarte bine! Și ce fel de sport faceți?

— Dimineața alerg 5 kilometri.

— Excelent! Și seara?

— Seara mai alerg încă 5 kilometri.

— Bravo! Și în weekend?

— În weekend alerg după soție prin casă.

Doctorul începe să râdă:

— Soția aleargă mai repede decât dumneavoastră?

— Nu, dar dacă o prind, mă pune să fac curățenie.

Doctorul se uită în fișă și spune:

— Atunci înțeleg de ce sunteți într-o formă atât de bună!

Bărbatul oftează:

— Domnule doctor, eu am venit pentru o durere de genunchi.

— Știu. Dar după ce mi-ați povestit programul, cred că genunchiul dumneavoastră a venit singur la control!

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