Marcel s-a spălat într-o baltă din Capitală. Nu e AI! Concurentul de la Insula Iubirii a oferit momentul zilei

Marcel Andrei, supranumit Maluma Baby, este un personaj plin de culoare și de tatuaje, care s-a băgat în sufletul românilor prin alunecare și a devenit celebru în urma emisiunii Insula Iubirii, unde a fost ispită, stand-up-ist și centură neagră în umor involuntar. Inventatorul expresiilor „Hola, mami, que guapa!”, sau „pe apa zâmbetului”, locuiește oficial în Tenerife, dar a fost surprins de CANCAN.RO pe la Amzei. Dar ce urmează e de Oscar!

Bun, ce avem noi aici? Nu, nu este Robert de Niro din filmul The Mission, ci Marcel însuși, ispita care n-a cucerit nimic pe la Insula Iubirii, dar i-a cucerit pe români. De atunci s-a însurat, și-a reluat cariera de chelner în Tenerife, s-a întors la Insula Iubirii în Thailanda în sezonul 10, dar nu ca ispită, ci concurent (e la alt nivel deja!), însă dorul de casă l-a biruit și a venit să-și spele păcatele în București. Poate chiar păcatele pe care și le-a făcut singur la Sezonul 10 din Insula Iubirii, detalii și imagini AICI.

Știți proverbul: „Cele rele să se spele”. Dar… stai puțin, să se spele într-o baltă? Marcel, ce s-a întâmplat? Pentru o secundă am crezut că va îngenunchea ca să sărute pământul patriei natale. Dar nu, Marcel s-a murdărit (probabil de engleză) în mașina lui culoarea ierbii de acasă. Nu vrem să insinuăm nimic, dar nu e exclus ca Marcel să fi rămas la fel de ispititor ca la Insula Iubirii, iar tânăra lui soție să fi profitat de el în mașină. Sau o fi confundat schimbătorul de viteze?

Poate că Maluma Baby încă are niște reminiscențe de la emisiune, a văzut balta de la Amzei și a crezut că e un jacuzzi public. Lipsește laptele de cocos, lipsesc și shoturile de tequilla, dar Marcel decide până la urmă să testeze balta cu degetul. E cam rece, probabil, pentru că își clătește mâna și pleacă mai departe, împreună cu Armina, care nici măcar nu-l bagă în seamă, atât de obișnuită este cu excentricitățile soțului său flamboaiant.

Poate că Marcel vrea de fapt să se spele simbolic de tot scandalul ăsta de la Amzei, cu croasante și merdenele, nu se bagă el în asemenea discuții. Sau, că tot e la modă Odiseea lui Nolan cu miturile Greciei antice, oare Marcel s-a văzut pe sine însuși în balta de la Amzei și s-a îndrăgostit? Și-a exersat atât de tare talentul de ispită încât s-a ispitit pe sine însuși? Poetic, dar puțin probabil.

Și iată și „the money shot”. O poză cu o combinație la care românul n-are cum să nu percuteze: Non Stop, Shaorma și Marcel de la Insula Iubirii în aceeași poză! Trei concepte atât de diferite, și totuși pe aceeași frecvență, cumva. Marcel cu soția într-un BMW de culoarea junglei thailandeze și pe fundal niște reclame atât de românești că parcă vezi tricolorul, nu alta! Este atât de gangsta! Îți vine să-ți strângi poșeta la piept instant când îl vezi!

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