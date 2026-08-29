Cine e Tina Ulmeanu de la „Burlacii: Foc în Paradis”, noua emisiune de pe PRO TV. De ce a fost eliminată de la Insula Iubirii?

PRO Tv vine din toamnă cu un nou format de emisiune: „Burlacii: Foc în Paradis” este un show în care 13 concurenți și concurente își caută iubirea. Emisiunea este prezentată de Adelina Pestrițu și se vrea a fi o altă variantă a celebrei emisiuni „Burlacul” sau „Brulăcița”. Printre concurenți se numără și Tina Ulmeanu, o fostă ispită de la Insula Iubirii.

Cine e Tina Ulmeanu de la „Burlacii: Foc în Paradis”

Tina Ulmeanu nu este străină de micile ecrane. Telespectatorii o țin minte încă din 2024, când apărea la Antena 1 ca ispită la Insula Iubirii. S-a prezentat atunci drept Florentina Ulmeanu și spunea că este make-up artist și model. A părăsit emisiunea la scurt timp după ce concurenții de la Insula Iubirii și-au exprimat această dorință.

Ea s-a descris drept o femeie directă și fără inhibiții, dornică să fie în centrul atenției. Cât despre relațiile cu bărbații, Tina spunea că îi place jocul seducției și că îi place să fie stăpână pe situație, motiv pentru care era ideală în rolul de ispită.

Tina Ulmeanu are 31 de ani și acum este content creator. Ea participă la „Burlacii: Foc în Paradis”, emisiune care urmeză să înceapă pe 14 septembrie 2026.

Cum se descrie Tina Ulmeanu

Tânăra spune că este empatică, dar „rea de gură” și stă prost la capitolul răbdare. Personalitatea ei este una puternică, are o fire energică și este o tânără carismatică.

Tina Ulmeanu a avut o relație de trei ani despre care spune că a fost toxică. Este pregătită să trăiască experiența din Turcia la maximum și crede că nu există un partener perfect, ci doar omul alături de care te simți cel mai bine.

Tânăra spunea în urmă cu doi ani că are o fire artistică și că face montaj video, design interior, scrie poezii, pictează și are tot felul de activități creative.

„O artistă așa, micuță. Sunt așa, mai impunătoare, chiar dacă par pentru alții soft. Am niște calități, am o energie, am o aură. Personalitatea mea este vulcanică, trăiesc în extreme eu. Pe cât sunt de vulcanică, mai sunt și pasională și foarte empatică. Motivația mea ca ispită în această emisiune este să dau măștile jos. Pun accent foarte mult pe emoții și pe mișcările trupului. Dragostea nu se explică, ea se simte”, spunea Tina Ulmeanu la acea vreme.

Bruneta are un CV impresionant

După ce a participat ca ispită la Insula Iubirii sezonul 8, Tina și-a continuat proiectele și a activat în zona de digital marketing, făcând campanii pentru diferite branduri.

În plus, ea a apărut în mai multe videoclipuri ale mai multor artiști din România. Și-a deschis propriul studio foto și chiar și-a schimbat aspectul fizic.

Tina și-a vopsit părul într-o nouă culoare și a apelat la câteva intervenții estetice, inclusiv mărirea bustului și a buzelor.

Ce spune despre experiența Insula iubirii

Tina a fost eliminată mai devreme din show, iar la scurt timp după ce a părăsit Thailanda a făcut o dezvăluire, spunând că a greșit și ea, însă a învățat din greșelile pe care le-a făcut.

„Nu regret nimic, este chiar o experiență unică, am realizat multe acolo, e altă senzație să te vezi la TV, că probabil de asta nu mă integrez în standardele societății actuale! Și în viața reală, am cunoștințe cu miile, prieteni reali și membri din familie maxim 20, pe care îi țin aproape, tocmai că sunt prea nebună cu principiile mele anormale. Am greșit și eu ca fiecare om, dar am ales să învăț din ele, că puteam să devin la fel ca cei care mi-au arătat mizeria din sufletele lor, pentru o perioadă în viață am fost și eu ca multe caractere întâlnite pe insulă, dar am ales evoluția!”, a fost mesajul pe care l-a transmis Tina Ulmeanu după ce a fost eliminată.

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