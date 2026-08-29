Prognoza meteo azi, 29 august 2026. ANM anunță furtuni puternice, cu grindină și vânt puternic. Ce zone sunt vizate

Vremea se va încălzi în weekend. În vest, temperaturile vor urca până la 34 de grade Celsius, iar în sud-est cerul va fi senin. În vest, nord și centru vor apărea averse, descărcări electrice, vânt puternic și grindină în unele zone. Află prognoza completă mai jos!

Vremea de azi în România

Temperaturile vor crește față de cele de vineri. În vest, nord-vest și parțial în centrul țării, vremea va fi călduroasă. În Banat și Crișana, disconfortul termic va fi ridicat, potrivit meteorologilor ANM. Indicele ITU se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități.

Cerul va fi variabil și senin în sud-est pe parcursul zilei, dar vor apărea și înnorări, averse și descărcări electrice spre seară. În vest, nord-vest și în Carpații Occidentali va ploua, iar precipitațiile vor apărea noaptea și în sud-vestul, centrul, nordul și nord-estul țării. Se vor acumula între 2 și 10 l/mp de apă, iar izolat 15-25 l/mp. Se vor forma condiții de grindină.

Vântul va sufla slab spre moderat, cu intensificări în sudul Banatului. Rafalele vor atinge în timpul averselor, pentru o scurtă perioadă de timp, viteze între 50 și 70 km/h.

Maximele zilei de sâmbătă, 29 august, se vor încadra între 25 de grade pe litoral, în Podișul Moldovei și nord-vestul Munteniei, și 34 de grade Celsius în Câmpia de Vest. Minimele serii vor coborî până la 10 grade Celsius în estul Transilvaniei și 22 de grade în deltă, unde noaptea va fi tropicală. Pe alocuri va apărea ceață.

Vremea de azi pe litoral

Ziua va fi frumoasă și călduroasă, temperaturile situându-se în normalul perioadei. Cerul va fi senin și vântul va sufla slab spre moderat – rafalele vor atinge 40-50 km/h. Maximele zilei de sâmbătă se vor situa între 25 și 28 de grade Celsius în stațiuni, iar minimele nopții între 18 și 22 de grade Celsius. Apa mării va avea între 21 și 23 de grade Celsius.

Vremea de azi la munte

Temperaturile vor crește ușor și se vor încadra în specificul perioadei. Vor apărea înnorări trecătoare în a doua parte a zilei în Carpații Occidentali și în nordul Carpaților Orientali. Seara și noaptea se va înnora în restul masivelor. Precipitațiile vor duce la acumularea a 5-10 l/mp de apă, iar în unele zone chiar de 15-25 l/mp. Se vor forma condiții de grindină de dimensiuni mici și medii. Vântul va sufla slab și moderat, mai intens în Munții Banatului. Pe perioada ploilor, rafalele vor atinge viteze între 50 și 70 km/h.

Vremea de azi în București

În Capitală, vremea va fi frumoasă. Cerul va fi senin pe timpul zilei, iar noaptea vor apărea înnorări temporare. Șansele de ploaie sunt slabe. Vântul va sufla slab spre moderat, iar maxima zilei de sâmbătă va fi de 29-30 de grade. Noaptea, termometrele vor indica între 15 și 17 grade Celsius.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: ziua va fi călduroasă, cu o maximă de 28 de grade Celsius, iar noaptea răcoroasă, cu o minimă de 13 grade Celsius.

Timișoara: termometrele vor indica 34 de grade pe timp de zi și 18 grade Celsius pe timp de noapte.

Iași: maxima zilei va urca până la 29 de grade și minima va coborî până la 14 grade Celsius.

Craiova: maxima zilei va fi de 30 de grade și minima de 16 grade Celsius.

Constanța: termometrele vor indica 24 de grade pe timp de zi și 21 grade Celsius pe timp de noapte, ceea ce înseamnă că va fi una tropicală.

Brașov: pe timp de zi, termometrele vor indica 28 de grade Celsius. Noaptea, mercurul va coborî până la 10 grade Celsius.

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