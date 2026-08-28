Momentul în care Cătălin Botezatu a fost jefuit într-o zonă exclusivistă din Londra. Cum au acționat hoții, ca să pună mâna pe ceasul de colecție al designerului

Identitatea celor doi bărbați acuzați că l-au atacat pe designerul român Cătălin Botezatu la Londra a fost confirmată în documentele instanței britanice. Ali Eldahouzze, 22 de ani, și Abdel El Habchi, 30 de ani, sunt cei care au fost trimiși în fața judecătorilor pentru implicarea în jaful violent din zona exclusivistă Mayfair.

Cei doi au fost identificați pe baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din Berkeley Square, unde Botezatu luase cina la restaurantul Amazonico. Înregistrările arată cum Eldahouzze și El Habchi, împreună cu un al treilea individ, îl urmăresc pe designer imediat după ce acesta părăsește localul.

Noi detalii din ancheta tâlhăririi lui Cătălin Botezatu

Ancheta britanică a stabilit că cei trei nu au acționat la întâmplare. Urmărirea a fost constantă, iar distanța menținută între ei și victimă sugerează o acțiune calculată. Zona Berkeley Square este cunoscută pentru restaurantele și cluburile frecventate de persoane cu obiecte de lux, iar poliția londoneză investighează de mai mult timp grupări care vizează ceasuri scumpe purtate la vedere. În cazul lui Botezatu, ținta a fost un ceas Richard Mille bătut în diamante, iar modul de operare indică faptul că agresorii știau exact ce urmăresc.

Atacul s-a produs la câteva zeci de metri de restaurant. Conform declarațiilor date în instanță, designerul a fost lovit și împins într-un gard metalic, moment în care unul dintre agresori a reușit să-i taie cureaua ceasului direct de la încheietură. Această tehnică este des întâlnită în jafurile de ceasuri de lux din marile capitale europene, deoarece permite agresorilor să acționeze rapid și să evite o confruntare prelungită. Imaginile prezentate în sala de judecată au arătat urmele violenței: sânge pe mâinile și hainele lui Botezatu, precum și leziuni provocate de lovituri.

Cine sunt cei doi bărbați care l-au atacat pe Cătălin Botezatu

După ce au obținut ceasul, Eldahouzze și El Habchi au fugit, iar traseul lor a fost analizat ulterior de poliție prin intermediul camerelor din zonă. Anchetatorii au verificat inclusiv informația că ceasul ar fi fost scos la vânzare la scurt timp după atac, o practică obișnuită în astfel de cazuri. Deocamdată, recuperarea obiectului nu este confirmată, însă probele strânse au fost suficiente pentru ca dosarul să ajungă în fața instanței.

Procesul a durat trei zile și s-a desfășurat în fața a 12 jurați, procurori și avocați. Unul dintre cei trei inculpați și-a recunoscut vinovăția, în timp ce ceilalți doi au contestat acuzațiile. Botezatu a fost audiat în spatele unui paravan, pentru a evita contactul direct cu agresorii. Cazul a atras atenția presei britanice, fiind considerat un exemplu relevant al modului în care bande specializate operează în zonele de lux ale Londrei.

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