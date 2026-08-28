Cine este Haakon al VIII-lea, noul Rege al Norvegiei. A vrut să fugă de viața regală și visa să devină surfer profesionist

Cine este Haakon al VIII-lea, noul Rege al Norvegiei. A vrut să fugă de viața regală și visa să devină surfer profesionist
Sursa foto: Profimedia
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Haakon al VIII-lea a devenit noul Rege al Norvegiei după moartea tatălui său, Regele Harald al V-lea, la vârsta de 89 de ani. Ajuns pe tron la 53 de ani, Haakon s-a pregătit timp de decenii pentru rolul de monarh, însă în tinerețe lucrurile stăteau cu totul altfel.

Viitorul rege încerca să scape de atenția provocată de statutul său, a plecat la mii de kilometri de casă pentru a studia în California și visa chiar la o viață de surfer profesionist.

Cine este Haakon al VIII-lea, noul Rege al Norvegiei

Haakon a devenit automat rege vineri, 28 august, odată cu moartea tatălui său, și a ales numele de Haakon al VIII-lea. Soția sa, Mette-Marit, a devenit regină, iar fiica lor cea mare, Ingrid Alexandra, este acum Prințesă Moștenitoare și prima în ordinea succesiunii la tron, potrivit Associated Press.

Noul suveran a ales drept motto „Totul pentru Norvegia”, folosit anterior de străbunicul său, Regele Haakon al VII-lea.

În spatele imaginii unui monarh pregătit pentru responsabilitățile funcției se află însă povestea unui tânăr care nu s-a simțit întotdeauna confortabil cu destinul care îi fusese rezervat.

Haakon a vrut să ajungă „cât mai departe posibil” de viața regală

Încă din copilărie, Haakon a avut dificultăți în a se obișnui cu atenția pe care o primea pentru simplul fapt că era prinț și viitor rege.

În autobiografia sa din 2023, Haakon a povestit despre disconfortul pe care îl simțea atunci când era recunoscut la școala publică din Oslo pe care o frecventa. Preferând să nu iasă în evidență, viitorul rege încerca să evite atenția asociată familiei sale.

Atitudinea sa a influențat inclusiv una dintre cele mai importante decizii din tinerețe. În loc să urmeze exemplul tatălui și bunicului său și să studieze la Universitatea Oxford, Haakon a ales Statele Unite.

A plecat la University of California, Berkeley, dorind, după cum avea să mărturisească ulterior, să ajungă „cât mai departe posibil”, potrivit The Economic Times.

Viitorul Rege al Norvegiei visa să devină surfer

Anii petrecuți în California i-au permis lui Haakon să descopere o viață foarte diferită de cea de la palat. Acolo s-a putut bucura de mai mult anonimat, a mers la concerte, a devenit interesat de cultura muzicală locală și a practicat una dintre marile sale pasiuni: surfingul.
Potrivit Associated Press, Haakon este pasionat și de schi, iar gusturile sale muzicale includ rock și rap.

După studiile din California, și-a continuat pregătirea la London School of Economics și a urmat, de asemenea, Academia Navală Regală Norvegiană.

Pasiunea sa pentru acest sport era atât de mare încât Haakon a mărturisit că, dacă nu s-ar fi născut în familia regală, și-ar fi dorit să fie surfer profesionist.

Relația cu Mette-Marit i-a schimbat viața

După întoarcerea în Norvegia, Haakon a cunoscut-o în 1999 pe Mette-Marit Tjessem Høiby, la un festival de muzică. Relația lor a atras rapid atenția presei. Mette-Marit nu provenea dintr-o familie aristocratică și era mamă singură, iar trecutul ei a provocat controverse înaintea căsătoriei.

Regele Harald a susținut însă relația fiului său. El însuși trecuse printr-o situație asemănătoare cu câteva decenii înainte, când a insistat să se căsătorească cu Sonja Haraldsen, în ciuda opoziției inițiale față de o căsătorie a viitorului rege cu o femeie fără origine regală.

Haakon și Mette-Marit s-au căsătorit în 2001 și au împreună doi copii, Ingrid Alexandra și Sverre Magnus.

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