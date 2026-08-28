Regele Charles l-a scos pe Prințul William din testament! Cine va moșteni averea de 2 miliarde de dolari, de fapt

Tensiunile din interiorul Familiei Regale Britanice continuă să atragă atenția, iar relația dintre Regele Charles, Prințul William și Prințul Harry este din nou în centrul atenției. O informație apărută în presa internațională susține că monarhul ar fi luat o decizie radicală în ceea ce privește succesiunea averii sale, iar alegerea ar avea potențialul de a adânci și mai mult ruptura dintre membrii familiei.

Potrivit informațiilor prezentate de publicațiile internaționale, Regele Charles ar fi decis să îl excludă pe Prințul William din testament. În schimb, averea estimată la aproximativ două miliarde de dolari ar urma să ajungă la Prințul Harry, fratele mai mic al viitorului rege.

Conflictul dintre Charles și William ar fi ajuns la un nou nivel

Informația este prezentată drept una dintre cele mai surprinzătoare decizii care ar fi fost luate în interiorul Familiei Regale. În condițiile în care Prințul William este primul în linia de succesiune la tron, o asemenea schimbare ar reprezenta o lovitură simbolică puternică și ar putea alimenta și mai mult speculațiile privind relația complicată dintre tată și fiu.

„Problema cu William este că are impresia că le știe el pe toate cel mai bine. Răzbunarea supremă a tatălui său l-a lăsat pur și simplu șocat. A fost scos din testament. Așa că, deși va deveni rege într-o zi, nu va moșteni averea regală pe care miza. Banii vor merge acum către moștenitorul de rezervă, Harry”, au transmis sursele regale și Hugo Vickers, expert regal.

Potrivit scenariului prezentat în presa internațională, tensiunile dintre Regele Charles și Prințul William ar fi crescut considerabil în ultima perioadă. Relația dintre cei doi ar fi fost afectată de diferențele de opinie privind viitorul monarhiei, dar și de situația Prințului Harry și a lui Meghan Markle.

William ar fi devenit tot mai preocupat de modul în care va arăta Familia Regală în momentul în care va prelua tronul. Prințul de Wales se află în centrul planurilor pentru viitoarea generație a monarhiei și este considerat principalul succesor al Regelui Charles.

În acest context, orice decizie a actualului monarh care îl favorizează pe Harry ar putea fi percepută drept o alegere surprinzătoare. Mai ales în condițiile în care relația dintre cei doi frați s-a deteriorat profund după plecarea lui Harry și a soției sale din rolurile de membri activi ai Familiei Regale.

Harry și Meghan au renunțat la atribuțiile regale în 2020 și s-au mutat ulterior în Statele Unite. De atunci, relația lor cu restul familiei a trecut prin numeroase momente tensionate, iar dezvăluirile făcute de cei doi în interviuri, documentare și în autobiografia Prințului Harry au contribuit la amplificarea conflictelor.

Prințul Harry ar putea deveni beneficiarul unei decizii controversate

Dacă informațiile prezentate de presa internațională s-ar confirma, Prințul Harry ar urma să primească o parte semnificativă din averea tatălui său. O asemenea situație ar fi cu atât mai neașteptată cu cât Harry nu mai ocupă un rol activ în cadrul monarhiei britanice.

În ultimii ani, Ducele de Sussex a construit o viață independentă alături de Meghan Markle și cei doi copii ai lor, departe de îndatoririle oficiale pe care le avea înainte de retragerea din Familia Regală.

Relația lui cu tatăl său a trecut însă prin mai multe perioade dificile. În ciuda acestui lucru, cei doi au păstrat anumite legături, iar Regele Charles ar fi încercat în repetate rânduri să mențină o relație cu fiul său.

În scenariul prezentat de sursele citate de presa internațională, apropierea dintre Charles și Harry ar fi ajuns să îl nemulțumească pe William. Prințul de Wales ar considera că prioritățile tatălui său nu coincid întotdeauna cu imaginea pe care el și-ar dori să o construiască pentru viitoarea monarhie.

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