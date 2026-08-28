Un bărbat de 61 de ani și-a găsit sfârșitul în Eforie Nord, după ce a fost scos din apă de 3 ori de către salvamari. A patra oară, nu a mai putut fi salvat

Marea nu iartă imprudenţa, iar pe plaja din Eforie Nord s‑a desfăşurat un episod care a şocat turiştii şi salvamarii deopotrivă. Un bărbat de 61 de ani, scos din valuri de trei ori în aceeaşi zi, a ignorat avertismentele şi a intrat din nou în apa agitată, pentru a patra oară.

De această dată, valurile şi epuizarea şi-au spus cuvântul. Turistul a suferit un infarct în larg, iar salvatorii nu au mai reuşit să îl readucă la mal în timp util, în ciuda intervenţiei rapide.

Zi de groază la Eforie Nord

Pe plajă au urmat minute dramatice. Echipele medicale au început manevrele de resuscitare imediat, continuându-le fără întrerupere. A fost solicitat şi un elicopter SMURD, iar zona a fost izolată pentru a permite intervenţia. Medicii au lucrat sub presiune, în timp ce turiştii priveau îngroziţi. În ciuda eforturilor prelungite, bărbatul nu a mai putut fi salvat.

„L-au mai scos de două ori azi, eu l-am văzut cu ochii mei”, a povestit pentru ObservatorNews un martor care a asistat la întreaga scenă.

Un turist de 61 de ani a murit după ce a intrat în apă după 3 resuscitări

Pentru salvamari, astfel de situaţii sunt tot mai frecvente în perioadele cu mare agitată. De multe ori, lupta cu valurile nu este cea mai dificilă parte a meseriei, ci încercarea de a-i convinge pe turişti să respecte steagul roşu şi indicaţiile de siguranţă. Mulţi ignoră avertismentele, considerând că pot controla marea sau că pericolul este exagerat. În realitate, fiecare intervenţie presupune riscuri majore pentru salvatori, care îşi pun viaţa în pericol de fiecare dată când intră în apă.

Tensiunile nu se opresc însă la limita apei. Tot la Eforie Nord, în aceeaşi zi, un salvamar a fost agresat de un grup de turişti după ce le-a cerut să iasă din mare. Steagul roşu era arborat, iar valurile erau puternice, însă oamenii au refuzat să respecte regulile. Conflictul a degenerat rapid, iar salvamarul a fost lovit înainte ca alţi colegi şi turişti să intervină pentru a-l proteja.

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