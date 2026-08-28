Victoria Ionescu, condusă pe ultimul drum de către fostul iubit. Cine este Luca de Mezzo, de fapt

Victoria Ionescu, condusă pe ultimul drum de către fostul iubit. Cine este Luca de Mezzo, de fapt
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Victoria Ionescu, condusă pe ultimul drum de către fostul iubit. Cine este Luca de Mezzo, de fapt
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Ies la iveală noi detalii după moartea Victoriei Ionescu, fiica fostului politician Cazimir Ionescu! Se pare că tânăra de 22 de ani ar fi trăit o poveste de iubire cu fiul unui cunoscut primar și că relația lor s-ar fi încheiat cu doar câteva luni înainte să își pună capăt zilelor.

Cu toate acestea, în cele mai grele momente, fostul iubit a fost acolo. A stat alături de familia Victoriei și nu s-a desprins de cei îndoliați nici la înmormântare. Este vorba despre Luca De Mezzo, fiul primarului PNL din Slatina, Mario-Lucian De Mezzo. Tânărul este student la UNATC, iar legătura dintre el și Victoria era cunoscută în cercul lor apropiat.

Cine este fostul iubit al Victoriei Ionescu

Cei doi s-ar fi iubit nebunește, dar povestea lor s-a încheiat în urmă cu doar câteva luni. Despărțirea nu l-a împiedicat, însă, pe Luca să rămână aproape de familia fostei sale iubite atunci când tragedia s-a produs. Din contră, prezența lui a fost remarcată de cei care au participat la ceremonia de înmormântare.

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Luca De Mezzo a stat întreaga noapte alături de Cazimir și Mihaela Ionescu, lângă sicriul cu trupul neînsuflețit al Victoriei. A doua zi, la înmormântare, tânărul a ajutat cu tot ce a fost nevoie.

Victoria Ionescu, condusă pe ultimul drum de către fostul iubit. Cine este Luca de Mezzo, de fapt

Victoria Ionescu, condusă pe ultimul drum de către fostul iubit. Cine este Luca de Mezzo, de fapt

Era vizibil afectat de ceea ce se întâmplase. Pentru cei care îi știau povestea cu Victoria, imaginea lui alături de familia tinerei a fost una cu atât mai apăsătoare. Cei doi nu mai formau un cuplu de câteva luni, însă legătura dintre ei pare să fi lăsat urme adânci.

Fiica lui Cazimir Ionescu suferea de depresie

Victoria Maria Ionescu a murit pe 26 august, după ce a fost găsită fără viață la ferma unor prieteni din Argeș. Tânăra se afla acolo de câteva zile, într-o perioadă în care familia spera că timpul petrecut în natură îi va face bine.

Fiica fostului deputat Cazimir Ionescu se confrunta cu depresia și urma un tratament de specialitate. Tatăl ei a povestit, pentru CANCAN.RO, despre perioada prin care trecea și despre speranța familiei că lucrurile se îndreaptă.

„Fiica mea era la Vâlsănești, la ferma unor prieteni. Într-un moment de respiro, am crezut că îi va face bine să meargă acolo, în natură și printre animale. Era în depresie și urma un tratament, dar în ultima vreme se simțea mai bine. Trecuse și de un casting, iar totul părea să meargă spre bine. Vă rog să respectați decizia familiei și să ne lăsați câteva zile.”, ne-a declarat Cazimir Ionescu.

Cu puțin timp înainte de tragedie, Victoria primise și o veste importantă pentru cariera sa. Tânăra trecuse de un casting și obținuse rolul Natașa Rostova în spectacolul „Război și pace”. Pentru Victoria, era o oportunitate importantă și un pas înainte într-o carieră artistică aflată abia la început.

VEZI ȘI: Familia și prietenii i-au adus Victoriei, fiica EX-deputatului Cazimir Ionescu, un ultim omagiu. Durere fără margini la căpătâiul tinerei de 22 de ani
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