Familia și prietenii și-au luat adio de la Victoria. Fiica EX-deputatului Cazimir Ionescu a fost condusă pe ultimul drum

O zi de o durere copleșitoare pentru familia Victoriei-Maria Ionescu. La doar 22 de ani, tânăra actriță s-a stins, lăsând în urmă o familie îndurerată, prieteni care refuză să creadă că nu o vor mai întâlni și amintirea unui om care avea încă atât de multe de trăit și de oferit. Astăzi, trupul neînsuflețit al Victoriei-Maria Ionescu a fost condus pe ultimul drum, la Cimitirul Bellu din București. În jurul sicriului s-au strâns familia, prietenii, colegii și cei care au cunoscut-o, uniți de aceeași durere și de neputința în fața unei pierderi atât de greu de înțeles. CANCAN.RO are imagini în exclusivitate de la ceremonia de înmormântare a tinerei actrițe.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al Victoriei-Maria Ionescu a fost depus ieri la Capela Cimitirului Bellu din București. De atunci, cei apropriați i-au stat alături, într-o despărțire apăsătoare, în care cuvintele au fost prea puține pentru a cuprinde durerea unei asemenea pierderi. (VEZI AICI)

Ceremonia de înmormântare a avut loc astăzi, la ora 12:00. Alături de familie s-au adunat toți cei care au cunoscut-o și au iubit-o pe Victoria-Maria. Oamenii, toți îmbrăcați în haine de doliu, au înconjurat sicriul cu numeroase coroane cu flori albe.

La 22 de ani, Victoria avea înaintea ei un drum pe care mulți îl vedeau încă la început. Plecarea ei lasă în urmă întrebări, regrete și o tristețe profundă pentru un destin care s-a frânt mult prea devreme. Tânăra a pierdut lupta cu depresia, iar într-un moment de vulnerabilitate și-a curmat suferința punându-și capăt zilelor.

Pentru părinții Victoriei, Mihaela și Cazimir Ionescu, durerea este cu atât mai greu de cuprins. Să-și ducă propriul copil pe ultimul drum, este o tragedie pe care nicio familie nu ar trebui să fie nevoită să o trăiască.

Astăzit, aceștia au fost alături de ea pentru ultima dată, înconjurați de rude, prieteni și oameni care au venit să-i aducă un ultim omagiu. În mijlocul unei mulțimi îndurerate, despărțirea de fiica lor a fost, fără îndoială unul dintre cele mai grele momente pe care le poate trăi un părinte.

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