Filmul tragediei în care Victoria, fiica lui Cazimir Ionescu, s-a stins. Ce s-a întâmplat pe 25 august, la ora 21:00

Noi informații ies la iveală în cazul morții fiicei fostului politician Cazimir Ionescu. Victoria-Maria Ionescu avea 22 de ani și a fost găsită fără viață, miercuri, 26 august 2026, într-un imobil din comuna Mușătești, județul Argeș. Tânăra a fost văzută ultima dată în viață marți, 25 august, în jurul orei 21:00. La mai bine de 13 ore distanță, în dimineața zilei de miercuri, autoritățile au fost alertate cu privire la situația acesteia.

Apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 10:37, după ce o femeie a descoperit-o pe tânără în locuința din satul Vâlsănești. La fața locului au ajuns echipajele de intervenție, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Victoria-Maria se afla de câteva zile în Argeș

Tânăra locuia în București, însă în ultima perioadă ajunsese în Argeș, la ferma unor prieteni. Victoria-Maria traversa o perioadă dificilă și urma un tratament pentru depresie.

În ciuda problemelor cu care se confrunta, apropiații ar fi observat în ultima vreme unele semne de îmbunătățire. Mai mult, tânăra obținuse un casting, lucru care le-ar fi dat celor din familie motive să spere că situația sa se îndreaptă într-o direcție favorabilă.

Victoria-Maria plecase la București în urmă cu câteva zile, după care revenise la ferma din Mușătești. Ideea era ca tânăra să aibă parte de câteva zile de liniște și să se poată retrage din agitația Capitalei.

Marți seară, la ora 21:00, a fost văzută pentru ultima dată în viață. A doua zi, tragedia avea să fie descoperită de o femeie care a solicitat intervenția autorităților.

Ancheta continuă

În urma tragediei, polițiștii au deschis un dosar penal și efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs decesul. A fost dispusă și efectuarea autopsiei medico-legale, urmând ca specialiștii să stabilească toate elementele necesare anchetei.

Potrivit informațiilor apărute până acum, în locuință ar fi fost găsit și un mesaj lăsat de tânără pentru familia sa. În bilet, ea își cerea iertare pentru gestul de a-și pune capăt zilelor.

Moartea Victoriei-Maria a provocat suferință în rândul familiei și al celor care o cunoșteau. La doar 22 de ani, tânăra avea în față numeroase planuri, iar faptul că obținuse recent un casting alimentase speranța celor apropiați că perioada dificilă prin care trecea se încheia.

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