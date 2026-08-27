Meghan, din nou în Marea Britanie! Și-a luat copiii și câinii, dar a lăsat găinile în California. Ce pune la cale familia Sussex

Prințul Harry și Meghan Markle au revenit în Marea Britanie împreună cu cei doi copii ai lor, într-o mutare care ar putea marca începutul unui nou capitol în relația familiei Sussex cu țara pe care a părăsit-o în urmă cu șase ani. Ducele și Ducesa de Sussex au aterizat miercuri, la prânz, pe aeroportul din Birmingham, iar Archie și Lilibet urmează să înceapă școala în Marea Britanie odată cu debutul trimestrului de toamnă.

Familia ar urma să locuiască în Cotswolds pentru o perioadă încă nedeterminată, în timp ce își va păstra proprietățile din California și Portugalia. Revenirea nu înseamnă însă și întoarcerea lui Harry și Meghan la vechile atribuții regale: Regele Charles și Prințul William ar rămâne hotărâți să respecte regulile stabilite după celebra ruptură din 2020.

Harry și Meghan au aterizat în Marea Britanie

Ducele și Ducesa de Sussex au ajuns în Marea Britanie, pregătiți să înceapă o „ședere prelungită” în țară împreună cu copiii lor. Familia Sussex a aterizat miercuri, la ora prânzului, pe aeroportul din Birmingham. Prințul Archie, în vârstă de șapte ani, și Prințesa Lilibet, în vârstă de cinci ani, urmează să înceapă săptămâna viitoare cursurile la o școală britanică, odată cu debutul trimestrului de toamnă.

Familia făcuse deja o scurtă vizită în Marea Britanie în luna iulie, pentru vacanța de vară. Atunci, Meghan a publicat pe pagina sa de Instagram fotografii din timpul petrecut la domeniul Althorp. Ducele și Ducesa de Sussex se mută în Marea Britanie la șase ani după ce au renunțat la statutul de membri activi ai Familiei Regale.

Se crede că noua lor locuință britanică se află în Cotswolds. Harry și Meghan intenționează însă să trăiască în continuare ca o familie „internațională”, păstrându-și casele din California și Portugalia. O sursă a declarat pentru The Telegraph că nici măcar apropiații cuplului nu știu deocamdată cât va dura această etapă.

„Cât timp vor rămâne? Nu știu, dar va fi pentru o perioadă prelungită. Dacă asta înseamnă șase luni, un an, doi ani… cine știe.”

Câinii vin în Marea Britanie, găinile rămân în California

Un detaliu aparent minor oferă însă un indiciu despre planurile pe termen lung ale familiei. Harry și Meghan îi aduc în Marea Britanie pe câinii lor, Mia și Pula. Găinile familiei vor rămâne însă la Montecito, în California, în loc să fie date altor proprietari. Potrivit publicației britanice, decizia sugerează că soții Sussex intenționează să se întoarcă în Statele Unite și că mutarea în Marea Britanie nu reprezintă neapărat abandonarea vieții construite peste Atlantic.

Revenirea în Marea Britanie nu înseamnă că Ducele și Ducesa de Sussex își vor relua atribuțiile pe care le aveau înainte de 2020 ca membri activi ai Familiei Regale. Aliații cuplului au transmis că Harry și Meghan și-ar dori o formulă de tip „jumătate înăuntru, jumătate în afară”, după modelul turneului lor din Australia de la începutul acestui an.

Regele Charles și Prințul de Wales ar fi însă uniți în privința respectării condițiilor stabilite la summitul de la Sandringham. Atunci, Regina Elisabeta a II-a a decis că Ducele și Ducesa de Sussex nu puteau ocupa un rol regal cu jumătate de normă și, simultan, să câștige bani în maniera pe care o propuseseră.

Întâlnirea cu Regele Charles ar fi decurs bine

Există, totuși, semne ale unei apropieri între Harry și tatăl său. În luna iulie, Regele și Regina i-au primit la ceai, la Highgrove, pe Ducele și Ducesa de Sussex, împreună cu Prințul Archie și Prințesa Lilibet. Întâlnirea ar fi decurs bine, însă detaliile conversației dintre tată și fiu nu au fost dezvăluite. Relația dintre Harry și fratele său este, în schimb, mult mai rece. Prințul de Wales și Ducele de Sussex nu mai sunt în contact personal.

Prințul Harry ar urma să participe la mai multe evenimente caritabile, inclusiv la premiile WellChild, programate pentru începutul lunii septembrie. Meghan, în schimb, intenționează să continue dezvoltarea afacerii sale, As Ever. În ceea ce privește securitatea familiei Sussex, nu se știe deocamdată dacă revenirea lor pentru o perioadă mai lungă în Marea Britanie va determina modificări oficiale ale statutului de protecție. Până acum, măsurile de securitate au fost stabilite de la caz la caz.

De la nunta regală la ruptura care a zguduit monarhia

Harry și Meghan s-au căsătorit în mai 2018, în Capela St George de la Castelul Windsor. În martie 2019, Palatul Buckingham a anunțat că cei doi își vor crea propria structură administrativă, separându-se de operațiunea comună pe care o aveau cu Prințul William și Catherine, pe atunci Ducele și Ducesa de Cambridge. Adevărata ruptură avea să vină în ianuarie 2020.

Harry și Meghan au anunțat atunci că intenționează să facă un pas în spate din postura de membri „seniori” ai Familiei Regale, să devină independenți financiar, să continue să o sprijine pe Regina Elisabeta a II-a și să își împartă timpul între Marea Britanie și America de Nord. Criza a dus la summitul de la Sandringham, convocat pentru a stabili viitorul cuplului în cadrul monarhiei.

Regina Elisabeta a II-a a decis că formula dorită de Harry și Meghan nu era posibilă: cei doi nu puteau rămâne membri activi ai Familiei Regale doar cu jumătate de normă, păstrând în același timp libertatea comercială pe care și-o doreau.

Până în martie 2020, Harry și Meghan își stabiliseră o locuință permanentă în California, renunțaseră oficial la statutul de membri seniori activi ai Familiei Regale și încetaseră să își mai folosească titulaturile de Altețe Regale în activitatea curentă.

Meghan revine în UK pentru o perioadă mai lungă

După turneul de adio din 2020, Meghan a revenit foarte rar în Marea Britanie alături de soțul său. Printre aceste ocazii s-au numărat funeraliile Reginei Elisabeta a II-a și vacanța de familie din luna iulie a acestui an, când Ducesa nu l-a însoțit pe Harry la aparițiile sale publice.

De această dată, situația este diferită. Archie și Lilibet urmează să meargă la școală în Marea Britanie, câinii familiei au venit cu ei, iar Sussex-ii se pregătesc pentru ceea ce apropiații descriu drept o „ședere prelungită”.

Cât va dura aceasta rămâne de văzut. Șase luni, un an sau chiar doi sunt variante aflate în discuție. Un lucru pare însă clar: la șase ani după plecarea care a produs una dintre cele mai mari crize moderne ale Familiei Regale britanice, Harry, Meghan și copiii lor sunt din nou în Marea Britanie, chiar dacă asta nu înseamnă că s-au întors și în interiorul monarhiei.

CITEȘTE ȘI: Prințul Harry „nu a încetat niciodată să ducă dorul Marii Britanii”. Ce se află în spatele revenirii sale după șase ani

Kate râde, William tace, Harry și Meghan se întorc! Familia Regală se pregătește pentru musafirii pe care nu-i aștepta cu dor