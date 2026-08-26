Tim Curry, actorul britanic cunoscut pentru roluri memorabile în „IT”, „Singur acasă 2” și „The Rocky Horror Picture Show”, a murit la vârsta de 80 de ani. Actorul s-a stins din viață pe 25 august, la locuința sa din Los Angeles.

Decesul lui Curry a fost confirmat de reprezentanta și prietena sa Marcia Hurwitz, potrivit PEOPLE. Cauza morții nu a fost făcută publică.

Pentru milioane de spectatori, Tim Curry va rămâne în primul rând actorul care l-a interpretat pe Pennywise în miniseria „IT”, adaptarea din 1990 a romanului lui Stephen King.

Interpretarea clovnului malefic i-a adus unul dintre cele mai cunoscute roluri ale carierei și a contribuit la transformarea lui Pennywise într-unul dintre personajele emblematice ale genului horror.

A jucat în „Singur acasă 2”

Tim Curry a fost cunoscut și de publicul român datorită rolului lui Hector din „Singur acasă 2: Pierdut în New York”.

Personajul său intră în conflict cu Kevin McCallister, interpretat de Macaulay Culkin, după ce băiatul ajunge singur la hotel și este suspectat că folosește o carte de credit furată.

Curry a povestit chiar în 2025 câteva amintiri de la filmările pentru „Singur acasă 2”, inclusiv despre întâlnirile cu Donald și Ivana Trump, care au avut o apariție în film.

Rolul care l-a făcut celebru

Cariera lui Tim Curry a început pe scena londoneză, iar primul său mare succes a venit în producția originală „Hair”, în 1968.

A devenit însă o vedetă internațională după ce l-a interpretat pe Dr. Frank-N-Furter în „The Rocky Horror Picture Show”, filmul cult lansat în 1975.

Rolul i-a oferit ocazia să îmbine teatrul, muzica și comedia și a devenit una dintre cele mai recognoscibile interpretări ale carierei sale. Curry a revenit în repetate rânduri la universul „Rocky Horror”, inclusiv la evenimentele organizate pentru aniversarea de 50 de ani a filmului, în 2025.

De-a lungul carierei, actorul a mai jucat în filme precum „Annie”, „Clue” și „Muppet Treasure Island” și a avut o activitate importantă ca actor vocal.

A suferit un AVC care l-a lăsat paralizat

În 2012, Tim Curry a suferit un accident vascular cerebral sever, care l-a lăsat parțial paralizat și l-a obligat să folosească un scaun rulant.

După AVC, actorul și-a redus considerabil aparițiile în producții live-action, dar nu s-a retras complet din activitate. A continuat să lucreze ca actor de voce și să participe, ocazional, la evenimente dedicate carierei sale.

În 2025, Curry și-a publicat memoriile, în care a vorbit despre viața și cariera sa, inclusiv despre perioada dificilă de după AVC.

Curry a rămas apropiat de fanii săi până în ultimii ani. În noiembrie 2025, a participat la New York la evenimente dedicate aniversării de 50 de ani a filmului „The Rocky Horror Picture Show”, aceasta fiind ultima sa apariție publică.

Într-un interviu acordat în 2026, actorul a vorbit despre relația complicată pe care a avut-o cu celebritatea. Deși inițial fusese atras de faimă, Curry a mărturisit că, în timp, a ajuns să nu o mai aprecieze și să prefere satisfacția oferită de meseria de actor.

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