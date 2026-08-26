Avertizare ANM de ultimă oră! Vin furtuni puternice, cu vijelii și descărcări electrice

Administrația Națională de Meteorologie vine cu o nouă avertizare importantă. Miercuri, 26 august, meteorologii au emis mai multe atenționări. În mai multe regiuni ale țării vor avea loc furtuni puternice, vijelii și descărcări electrice.

După mai multe zile de vreme însorită, lucrurile se schimbă radical. Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări care vizează diferite zone ale țării. Meteorologii anunță că vremea va deveni instabilă, astfel că pot apărea averse și intensificări ale vântului.

Mai mult decât atât, în unele regiuni se așteaptă furtuni puternice însoțite de descărcări electrice și vijelii. Unul dintre codurile galbene emise va rămâne în vigoare până joi, 27 august.

Avertizare ANM de ultimă oră!

Prima avertizare meteorologică vine cu un cod galben în Bistrița-Năsăud. Aceasta este valabilă în intervalul 17:45-19:00 și vizează localitățile Beclean, Teaca, Lechința, Chiochiș, Braniștea, Nușeni, Matei, Galații Bistriței, Urmeniș, Budești, Sânmihaiu de Câmpie, Milaș, Miceștii de Câmpie și Silivașu de Câmpie.

Meteorologii anunță averse torențiale de 15-20 l/mp. Acestea vor fi însoțite de descărcări electrice, vânt cu rafale de 45-50 km/h și grindină de mici dimensiuni, de 1-2 cm.

Al doilea cod galben este în Galați, miercuri, 26 august, în intervalul orar 17:15 – 18:15. Vizează municipiul Galați, dar și localitățile Vânători și Șendreni. Aici sunt așteptate averse torențiale de 15-25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului de 45-50 km/h și grindină de mici dimensiuni.

În intervalul orar 17:00 – 18:00, mai multe localități din Dolj, Gorj și Vâlcea vor fi sub cod galben de furtuni. În Gorj, localitățile vizate sunt Turceni, Bâlteni, Plopșoru, Țânțăreni, Țicleni, Turburea, Aninoasa, Crușet, Vladimir, Bustuchin, Stoina, Logrești, Stejari, Dănciulești, Brănești, Săulești, Licurici, Căpreni, Ionești, Berlești, Jupânești, Hurezani și Bărbătești.

În Dolj, avertizarea este valabilă pentru Filiași, Brădești, Melinești, Murgași, Bulzești, Fărcaș și Tălpaș. În Vâlcea, sunt vizate Bălcești, Fârtățești, Roșiile, Valea Mare, Zătreni, Tetoiu, Grădiștea, Copăceni, Livezi, Sinești, Lădești, Ghioroiu, Lăpușata, Măciuca, Diculești, Stănești și Lăcusteni.

Cod galben de inundații în mai multe județe

Codul galben intră în vigoare miercuri, 26 august, începând cu ora 12:00 și este valabilă până joi, 27 august, la ora 10:00. Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, în acest interval sunt așteptate scurgeri importante de apă pe versanți, torenți și pâraie.

Pot apărea mici viituri și creșteri ale debitelor. Zonele afectate sunt Vișeu, Iza, Someș, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Bega, Timiș, Jiu, Olt, Argeș, Ialomița, Buzău, Bistrița, Moldova și Suceava.

VEZI ȘI: Prognoza septembrie 2026 | Meteorologii Accuweather anunță în București temperaturi ca în Africa de Sud

Cum va fi vremea în prima zi de școală. Prognoza meteo pentru 31 august – 7 septembrie 2026