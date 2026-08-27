Cu ce se ocupă Andrei Bordeianu, de fapt. Pasiunea care l-a făcut celebru în mediul online

Cu ce se ocupă Andrei Bordeianu, de fapt. Pasiunea care l-a făcut celebru în mediul online
Cum a devenit cunoscut Andrei Bordeianu/ sursa foto: social media
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Andrei Bordeianu a fost implicat într-un accident rutier, în timp ce se afla pe motocicletă. El a fost transportat la spital, în stare gravă, însă încet-încet se recuperează. Deși este foarte apreciat în mediul online, puțini îi cunosc povestea de viață.

Andrei Bordeianu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați influenceri din România. Acesta postează adesea din sala de fitness, iar clipurile sale adună mii de like-uri. Fiind pasionat de sport, a devenit rapid un model de urmat. Cu toate acestea, puțini îi știu povestea de viață și cum a ajuns să fie, de fapt, viral. Creatorul de conținut s-a născut în București, are 29 de ani, iar de-a lungul timpului a obținut numeroase premii.

Cum a devenit cunoscut influencerul Andrei Bordeianu

În perioada școlii a avut mereu rezultate bune, a învățat și a luptat pentru visul său, iar în final a ajuns inginer cu diplomă. Totuși, el s-a remarcat în urma pasiunii sale: sportul. Și-a petrecut majoritatea timpului la sală, astfel că munca sa a dat roade. Andrei Bordeianu a devenit campion național și internațional la culturism, iar acum împărtășește cu fanii informații importante despre fitness și alimentație.

Unul dintre clipurile sale s-a viralizat atât de rapid, încât a ajuns la 40 de milioane de vizualizări. Dacă vorbim despre viața privată, bărbatul este destul de discret, însă s-a afișat de mai multe ori cu o tânără care ar fi iubita acestuia.

Prima reacție a Brigăzii Rutiere în urma accidentului în care a fost implicat influencerul

Creatorul de conținut se afla pe motocicletă, atunci când un alt autoturism a intrat în coliziune cu motocicleta care circula pe strada dinspre strada Av. Popișteanu către Piața Montreal. Brigada Rutieră a transmis și un comunicat în legătură cu acest caz.

La data de 25 august a.c., în jurul orei 16:50, Brigada Rutieră a fost sesizată cu privire la producerea unui accident de circulație pe Bd. Expoziției. Din informațiile existente la acest moment, o femeie în vârstă de 52 de ani a condus un autovehicul dinspre campusul USAMV, iar când a ajuns la intersecția cu Bd. Expoziției, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a intrat în coliziune cu o motocicletă condusă de un bărbat în vârstă de 29 de ani, care se deplasa pe Bd. Expoziției, dinspre Str. Av. Popișteanu către Piața Montreal. Ambii conducători auto implicați au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind „zero”. În urma accidentului de circulație, conducătorul motocicletei a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate. Polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier, arată comunicatul autorităților.

VEZI ȘI: Controversa în care a fost implicat Andrei Bordeianu, la Pro TV. ”Prins” între două femei

Detaliul care i-a salvat viața lui Andrei Bordeianu, în accidentul teribil de pe Bd. Expoziției

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