Cât costă un bilet la concertul lui Theo Rose de la Sala Palatului, programat pe 12 noiembrie 2026

Theo Rose se pregătește intens pentru a susține în această toamnă un concert la Sala Palatului, programat pe 12 noiembrie 2026. Biletele pentru spectacol au fost puse deja în vânzare, însă cele din categoria Ultra VIP s-au epuizat.

Theo Rose este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din România. Aceasta are programat, pe data de 12 noiembrie, un spectacol de senzație, intitulat „Acorduri Ample”. Vedeta va aduce pe scena de la Sala Palatului piese iconice ale anilor ’50–’80, reinterpretate într-un stil modern.

Publicul se va teleporta în timp, într-un decor specific românesc al acelor ani. Biletele la categoria Ultra VIP s-au epuizat rapid!

Cât costă un bilet la concertul lui Theo Rose

Spectacolul va combina un band live cu decoruri inspirate din filmele anilor ’50–’80, jocuri de lumini, costume impresionante, dar și alte elemente care îi vor teleporta pe cei prezenți la un show autentic din trecut. Theo Rose a transmis pe rețelele de socializare că va spune poveștile marilor șlagăre.

Va fi despre poveștile marilor șlagăre, ale artiștilor pe care părinții mei și ai voștri i-au adorat și despre cum muzica poate spune adevărul când noi ne temem să o facem, a declarat Theo Rose în mediul online.

Concertul va avea loc în data de 12 noiembrie, de la ora 20:00, la Sala Palatului din București. Biletele au fost puse deja în vânzare, iar costul lor diferă de la o categorie la alta. Cel mai ieftin bilet costă 179,22 lei, în timp ce cel premium costă 575,85 lei.

Listă prețurilor pentru concert

-Premium: 575,85 lei;

-Categoria A: 450,71 lei;

-Categoria B: 396,63 lei;

-Categoria C: 358,45 lei;

-Categoria D: 306,48 lei;

-Categoria E: 242,85 lei;

-Categoria F: 179,22 lei.

Spectacolul ajunge și în alte orașe

Pe lângă concertul din București, Theo Rose va ajunge și în alte orașe. „Acorduri Ample” va încânta publicul din Constanța, în 4 noiembrie, la Casa de Cultură a Sindicatelor. În Brașov, artista va concerta la Sala Dacia, în data de 18 noiembrie. Spectacolul va ajunge la final în data de 22 noiembrie, atunci când va urca pe scena Teatrului de Vară din Bacău.

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