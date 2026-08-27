Cristina Demetrescu nominalizează zodia care începe toamna în sărăcie. Acești nativi riscă să își piardă toți banii

O oportunitate financiară ar putea fi mai aproape decât pare. Cristina Demetrescu sugerează că nativii unei zodii de foc vor trece prin schimbări decisive aproape din toate punctele de vedere. Ar putea intra într-o perioadă în care mișcările financiare bine gândite, deciziile legate de carieră și noile idei de venituri ar putea da roade, dar momentul ales și judecata vor fi esențiale.

Este vorba despre zodia Leu. Nu orice risc financiar merită asumat. Uneori, cea mai înțeleaptă mișcare este să aștepți, să economisești și să observi. Dar, din punct de vedere astrologic, anumite influențe planetare pot încuraja creșterea, încrederea și dorința de a ieși din zona ta de confort.

Zodia care va începe toamna 2026 cu probleme financiare

Pe măsură ce luna august 2026 se apropie de sfârșit, energia se îndreaptă spre pragmatism, planificare și luarea unor decizii care pot modela lunile următoare. Având în vedere că perioada Fecioarei pune un accent mai mare pe detalii, muncă și organizare financiară, unele semne zodiacale s-ar putea simți mai pregătite să profite de o oportunitate pe care o au în vedere de săptămâni sau chiar luni întregi.

Cristina Demetrescu susține că o parte din nativii născuți în zodia Leu ar putea începe toamna cu anumite cheltuieli neprevăzute, fie că este vorba despre o amendă sau o cheltuială neprevăzută sau o altă situație care îi obligă să fie mult mai atenți la cheltuieli.

„Pentru Lei, eclipsa poate veni cu o pierdere financiară sau cu o cheltuială neașteptată: o amendă, un card rătăcit ori uitat la bancomat sau o altă situație care îi obligă să fie mult mai atenți la bani. Pierderea poate fi însă și una de timp, dacă o problemă medicală neprevăzută dă peste cap programul. Cristina Demetrescu vorbește despre posibile „amenzi astrale” pentru schimbările amânate. Leii au însă obiective importante și sunt hotărâți să meargă înainte, în ciuda obstacolelor mai mici care le ies în cale.”, a spus Cristina Demetrescu în emisiunea Vorbește lumea.

Energia Leului este în mod natural legată de vizibilitate, ambiție și leadership. Pe măsură ce Soarele își continuă călătoria prin teritoriul Leului în această perioadă, nativii acestei zodii s-ar putea să se simtă mai motivați să-și ia viitorul financiar în propriile mâini. Acest lucru ar putea fi un lucru deosebit pentru cei care au așteptat ca altcineva să le recunoască valoarea. O negociere salarială, o oportunitate de colaborare ca freelancer, o propunere de afaceri sau o funcție de conducere ar putea merita atenția lor.

Pentru unii nativi din Leu, riscul financiar poate consta pur și simplu în a paria pe propria persoană. Acest lucru ar putea însemna să investească într-o marcă personală, să lanseze un proiect creativ sau, în sfârșit, să-și valorifice competențele la un nivel corespunzător. Totuși, încrederea nu trebuie să se transforme în încredere excesivă. Înainte de a cheltui sau de a investi, ei trebuie să se asigure că potențialul câștig justifică pierderea pe care ar putea-o suferi în mod realist.

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