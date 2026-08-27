Poliția a transmis primele informații oficiale despre accidentul rutier în care a fost implicat influencerul Andrei Bordeianu. Brigada Rutieră a oferit detalii despre modul în care s-a produs coliziunea, dar și despre rezultatul testării cu aparatul alcooltest. Accidentul a avut loc pe 25 august, pe Bulevardul Expoziției din București. În urma impactului, motociclistul, în vârstă de 29 de ani, a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, accidentul a fost raportat în jurul orei 16:50. În eveniment au fost implicate un autoturism condus de o femeie în vârstă de 52 de ani și o motocicletă la volanul căreia se afla un bărbat de 29 de ani. Din primele informații, femeia se deplasa dinspre campusul USAMV. La intersecția cu Bulevardul Expoziției, autoturismul a intrat în coliziune cu motocicleta care circula dinspre strada Av. Popișteanu către Piața Montreal.

Cauzele exacte ale accidentului nu au fost stabilite până în acest moment. Polițiștii urmează să stabilească în urma cercetărilor cum s-a produs impactul și cine se face responsabil.

Comunicatul transmis de Brigada Rutieră

Autoritățile au precizat că ambii conducători implicați în accident au fost testați cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a fost negativ.

„​La data de 25 august a.c., în jurul orei 16:50, Brigada Rutieră a fost sesizată cu privire la producerea unui accident de circulație pe Bd. Expoziției. Din informațiile existente la acest moment, o femeie în vârstă de 52 de ani a condus un autovehicul dinspre campusul USAMV, iar când a ajuns la intersecția cu Bd. Expoziției, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a intrat în coliziune cu o motocicletă condusă de un bărbat în vârstă de 29 de ani, care se deplasa pe Bd. Expoziției, dinspre Str. Av. Popișteanu către Piața Montreal. Ambii conducători auto implicați au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind „zero”. În urma accidentului de circulație, conducătorul motocicletei a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate. Polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier”

Andrei Bordeianu a ajuns la spital după accident

Andrei Bordeianu a fost implicat în accident în timp ce se afla pe motocicletă. În urma impactului, acesta a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Ulterior, în mediul online au apărut informații despre starea sa de sănătate. Potrivit unor declarații făcute de apropiații influencerului, acesta ar fi suferit mai multe fracturi și ar urma să fie supus unei intervenții chirurgicale. Cu toate acestea, potrivit unui apropiat, starea lui Bordeianu s-ar fi îmbunătățit.

Ancheta continuă

În acest moment, polițiștii Brigăzii Rutiere continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul. Deocamdată, autoritățile nu au stabilit public responsabilitatea uneia dintre persoanele implicate. Concluziile anchetei vor arăta cum s-a produs impactul și cine se face vinovat pentru producerea accidentului.

CITEȘTE ȘI:

Controversa în care a fost implicat Andrei Bordeianu, la Pro TV. ”Prins” între două femei

Drama prin care a trecut Andrei Bordeianu, cu doar câteva ore înainte de accident. Ce i s-a întâmplat influencerului