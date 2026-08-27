Oana Roman a trecut prin momente dificile în ultima perioadă, după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat și a avut nevoie de ajutor medical. Vedeta a mers la spital pentru consultații și investigații, iar medicii au stabilit diagnosticul. În urma evaluării, Oana Roman a fost diagnosticată cu faringo-amigdalită acută, asociată cu nevralgie Arnold pe partea dreaptă. Afecțiunea i-a provocat dureri puternice, motiv pentru care a apelat la medici.

După consult, vedeta a primit un tratament pe care trebuie să îl urmeze timp de 10 zile. Oana Roman le-a explicat urmăritorilor săi că speră ca episodul să nu se repete. O eventuală recidivă ar putea duce la o intervenție chirurgicală.

„Am și un diagnostic. 10 zile antibiotic și ceva pastile de gât, plus un spray. Sperăm să nu mai recidiveze pt că dacă o să mai tot fie recidive va trebui să scot amigdalele”, a transmis Oana Roman pe rețelele de socializare.

Faringo-amigdalita acută presupune inflamarea faringelui și a amigdalelor și poate fi însoțită de dureri în gât, dificultăți la înghițire, febră și stare generală de rău. În cazul vedetei, problema a fost asociată cu nevralgia Arnold, care poate provoca dureri intense în zona cefei și în regiunile din apropiere.

Vedeta speră să nu ajungă la operație

Oana Roman este acum preocupată de recuperare și speră ca tratamentul prescris de medici să își facă efectul. Principalul motiv de îngrijorare este posibilitatea unei recidive.

În paralel, vedeta a făcut în ultimele luni și schimbări importante în stilul de viață. Potrivit propriilor declarații, a reușit să slăbească aproximativ 12 kilograme în patru luni, cu ajutor de specialitate și printr-o atenție mai mare acordată alimentației.

În prezent, Oana Roman încearcă să își acorde timpul necesar pentru recuperare și să respecte recomandările primite după consultația medicală.

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