Oana Roman este de nerecunoscut! A slăbit enorm, iar noua apariție i-a impresionat pe fani

Oana Roman i-a impresionat pe fani cu cea mai recentă postare. Fiica lui Petre Roman a slăbit extrem de mult și pare că nu se mai oprește. Aceasta are grijă la ce mănâncă, iar acum nu ratează nicio ocazie să se afișeze cu noua siluetă de invidiat.

Oana Roman este una dintre cele mai cunoscute personalități din showbizul românesc. Vedeta este din nou în centrul atenției, după ce a mărturisit în urmă cu ceva timp că a apelat la ajutorul medicului nutriționist pentru a da jos câteva kilograme.

Acum, i-a impresionat pe fani cu cea mai recentă apariție în mediul online, acolo unde s-a afișat într-o ipostază uimitoare, care îi scoate în evidență silueta. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Oana Roman este de nerecunoscut

Fiica lui Petre Roman a trecut printr-o transformare uriașă. Aceasta a slăbit enorm și nu ratează nicio ocazie să se afișeze cu noua sa siluetă. În cea mai recentă postare a sa de pe rețelele de socializare, Oana Roman a optat pentru o ținută incredibilă. Ea a purtat un compleu alb, croit dintr-un material fin.

Setul este format dintr-o cămașă cu mânecă lungă, dar pe care vedeta a purtat-o suflecată și o pereche de pantaloni scurți. Șatena a completat ținuta cu o pereche de papuci albi. Internauții au sesizat imediat schimbarea vizibilă a Oanei și au lăsat comentarii frumoase la adresa ei.

Cum a slăbit Oana Roman

În urmă cu ceva timp, Oana Roman a explicat că atât ea, cât și fiica sa, Izabela au apelat la ajutorul medicului nutriționist. Medicul le-a oferit un plan alimentar, pe care îl respectă întocmai. La acel moment, creatoarea de conținut a subliniat că este un proces, dar a reușit să slăbească în jur de 12 kilograme în patru săptămâni.

Am început împreună cu Iza un periplu foarte bine monitorizat, am mers la doctor, am făcut analize. Ne-a dat un plan bun, mergem la control la două săptămâni. Facem o dietă anume, un tratament anume, luăm niște suplimente anume, e un întreg proces, nu se poate lua așa de capul lui. Nu o slăbire bruscă. Maximum un kilogram pe săptămână. Am slăbit aproape 12 kilograme în patru luni, a mărturisit Oana Roman.

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