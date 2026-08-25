Cum arată mama și bunica lui Fuego. Artistul a publicat imagini emoționante la 50 de ani

Fuego a împlinit 50 de ani, ocazie cu care s-a întors în locurile sale natale. Artistul și-a dorit ca această zi specială să îl prindă la Turda, alături de cei mai dragi oameni din viața sa: mama, bunica, verișorii, rudele și prietenii din copilărie.

În acest an, ziua de naștere a lui Paul Surugiu a fost în totalitate despre familie și regăsirea cu prietenii din copilărie. Artistul și-a serbat cele 50 de veri la Turda, orașul în care a crescut, alături de cei mai dragi oameni din viața sa.

Fuego, aniversare alături de cele mai dragi persoane din viața sa

Direct din locul unde s-a format ca om și ca artist, Fuego a distribuit câteva imagini de colecție alături de cei dragi. Departe de luminile reflectoarelor și de aparițiile pe scenă, preț de câteva zile, artistul a renunțat la celebritate și s-a întors la rădăcini.

Chiar din „sânul” familiei, Fuego a transmis un mesaj plin de emoție și recunoștință despre semnificația acestei aniversări speciale. Printre puținele dăți când își expune public familia, artistul a renunțat la discreția obișnuită și s-a mândrit cu cea care i-a dar viață, dar și cu bunica sa – vezi imagini în GALERIA FOTO.

„La 50 de ani să fiu cu ei, să îi aud și văd, să le văd bucuria și să mă oglindesc frumos și simplu în ochii lor. Am încercat să mă bucur de o parte din oamenii mei dragi, cei de acasă, de la Turda, locul în care m-am format. Mi-a prins bine că la cei 50 de ani să fiu cu ei, să îi aud și văd, să le văd bucuria și să mă oglindesc frumos și simplu în ochii lor. Nu FUEGO, nu artistul, nu omul care apare în fața camerelor, nu Paul, ci doar Cipi. Mama, bunica, verișoara mea, prieteni din copilărie, profesoara de franceză, fini și oameni dragi, toți mi-au făcut ziua perfectă, fini și oameni dragi, toți mi-au făcut ziua perfectă, împreună cu surpriza făcută de doamna Sava Negrean Brudașcu. Seara am ajuns și pe la Salva, la Virginia Linul, pentru câteva costume populare noi. Iubesc pentru fiecare secundă a vieții și vreau să vă investesc cu folos”, a fost mesajul transmis de Fuego.

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