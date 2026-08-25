Sarah, apariție de senzație în mediul online. Fiica Ancăi Serea a atras toate privirile

Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Fiica cea mare a Ancăi Serea Sînă se pregătește de una dintre cele mai importante schimbări din viața sa. Tânăra își va lua zborul din „cuibul” părintesc și va locui timp de trei ani în Milano. Până atunci, ea se bucură de prezența părinților și a fraților ei. 

Anca Serea este mamă a șase copii. Sarah și David au rezultat din prima ei căsnicie, cea cu regretatul Filip Poplingher, în timp ce ceilalți patru copii sunt din mariajul cu Adi Sînă. Zilele acestea, în prim-plan a fost Sarah, mândria mamei sale.

Anca Serea: „Am mari emoții și sunt convinsă că nu ne va fi ușor”

La cei 19 ani ai săi, se poate spune că tânăra este copia fidelă a mamei sale, cel puțin din punct de vedere fizic. Pentru că nu o va mai avea atât de mult timp în preajmă, soția lui Adi Sînă nu ratează nicio ocazie de a-și exprima mândria față de fiica ei cea mare. Recent, ea a încărcat pe rețelele sociale un videoclip în care le-o prezintă urmăritorilor din mediul online în toată splendoarea – vezi imagini în GALERIA FOTO.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
18 poze

Anca Serea: A venit primăvara, vara în viața mea. Fiți amabilă, unde mergeți așa pregătită? Sunteți superbă, domnișoară!

Sarah: Semăn cu mama mea!

Anca Serea: Sunteți pregătită de plecarea la Milano?

Sarah: Nu.

Anca Serea: Nici eu! Mai plecăm?

Sarah: Da.

Anca Serea: Doamne, ești foarte frumoasă, vara mea. Te iubesc!”, a fost dialogul dintre cele două.

Sarah va începe în curând studiile în Italia – la Instituto Marangoni Milano, una dintre cele mai cunoscute universități dedicate modei – o nouă etapă din viață primită cu strângere de inimă de către părinții ei.

Tânăra va locui timp de 3 ani în Italia, moment în care se va desprinde de sub aripile familiei sale. Schimbarea a venit cu multe emoții pentru Anca și Adi Sînă, însă aceștia au încredere în viitorul fiicei lor și îi susțin cu desăvârșire visul.

„Sunt momente pe care un părinte și le imaginează ani la rând, dar pentru care nu este niciodată cu adevărat pregătit… Ieri am vizitat apartamentul în care Sarah va locui în următorii trei ani în Milano. O zi pe care am așteptat-o cu emoție și care mi-a amintit, încă o dată, că toate sacrificiile făcute pentru copiii noștri au un rost.

Ei cresc, își iau zborul, iar noi rămânem mereu locul pe care îl vor numi acasă. Am mari emoții și sunt convinsă că pentru noi nu va fi simplu, însă sunt mândră de ea și recunoscătoare că va începe acest nou capitol la Istituto Marangoni Milano”, a scris Anca Serea pe Instagram

Sperietură mare pentru Anca Serea în timpul călătoriei cu trenul, în Italia: „Nu știm ce putem să facem”

Zice că nu divorțează de Adi Sînă, dar aceste imagini susțin contrariul. Anca Serea, ți-ai „pierdut” verigheta?

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cursă spectaculoasă pe mare în Spania. Un român a furat un iaht de lux de peste 1 milion de euro
Cursă spectaculoasă pe mare în Spania. Un român a furat un iaht de lux de peste 1 milion de euro
Alina Pușcău s-a tuns, după ce boala a lăsat urme. Cum arată acum
Alina Pușcău s-a tuns, după ce boala a lăsat urme. Cum arată acum
Dorian Popa, ironizat de Mircea Badea, după ce a mers la Patiseria Amzei: „Acum treaba e completă și pe partea de băluțe”
Dorian Popa, ironizat de Mircea Badea, după ce a mers la Patiseria Amzei: „Acum treaba e completă și pe partea de băluțe”
Prințul Marco de la Insula iubirii a ”dat-o de gard”. Gafă de zile mari: ”Pentru cei care găsește o asemănare între mine și Răzvan”
Prințul Marco de la Insula iubirii a ”dat-o de gard”. Gafă de zile mari: ”Pentru cei care găsește o asemănare între mine și Răzvan”
Jador, părăsit de soție? Oana ar fi plecat de acasă
Jador, părăsit de soție? Oana ar fi plecat de acasă
Invazie de șobolani, din cauza temperaturilor mari. „Otrava nu este soluția”
Mediafax
Invazie de șobolani, din cauza temperaturilor mari. „Otrava nu este soluția”
Claudiu Năsui, deputat USR, propus pentru șefia Ministerului Dezvoltării și Digitalizării din Republica Moldova: „Am acceptat să preiau portofoliul”
Gandul.ro
Claudiu Năsui, deputat USR, propus pentru șefia Ministerului Dezvoltării și Digitalizării din Republica Moldova: „Am acceptat să preiau portofoliul”
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
Prosport.ro
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
Gest șocant la Otopeni: i-a dat copilului borseta cu 60.000 de dolari ca să treacă de control
Adevarul
Gest șocant la Otopeni: i-a dat copilului borseta cu 60.000 de dolari ca să treacă de control
Țara despre care Medvedev crede că nu va adera niciodată la UE
Digi24
Țara despre care Medvedev crede că nu va adera niciodată la UE
Un politician german propune organizarea unei orgii sexuale. Zeci de persoane s-au înscris
Mediafax
Un politician german propune organizarea unei orgii sexuale. Zeci de persoane s-au înscris
Cine își mai aduce aminte de Fizz? A vândut celebra haină de blană și s-a retras din muzică. E total schimbat acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de Fizz? A vândut celebra haină de blană și s-a retras din muzică. E total schimbat acum
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Prosport.ro
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Adelina Pestrițu a apărut cu o burtică suspectă în Maldive! Este însărcinată prezentatoarea de la „Burlacii: Foc în Paradis”?
Click.ro
Adelina Pestrițu a apărut cu o burtică suspectă în Maldive! Este însărcinată prezentatoarea de la „Burlacii: Foc în Paradis”?
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Digi24
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
A fost pus în funcțiune radarul care vede tot: Știe dacă ai telefonul în mână sau dacă nu porți centura
Promotor.ro
A fost pus în funcțiune radarul care vede tot: Știe dacă ai telefonul în mână sau dacă nu porți centura
BANCUL ZILEI. Soţia: – Am luat 200 de euro din buzunarul de la vestă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţia: – Am luat 200 de euro din buzunarul de la vestă
Opt ceasuri inteligente populare rămân fără actualizări. Vezi lista completă
go4it.ro
Opt ceasuri inteligente populare rămân fără actualizări. Vezi lista completă
Un material uluitor a fost descoperit pe Marte de roverul Perseverance
Descopera.ro
Un material uluitor a fost descoperit pe Marte de roverul Perseverance
Actorul lui Kratos din serialul God of War a fost înlocuit
Go4Games
Actorul lui Kratos din serialul God of War a fost înlocuit
Claudiu Năsui, deputat USR, propus pentru șefia Ministerului Dezvoltării și Digitalizării din Republica Moldova: „Am acceptat să preiau portofoliul”
Gandul.ro
Claudiu Năsui, deputat USR, propus pentru șefia Ministerului Dezvoltării și Digitalizării din Republica Moldova: „Am acceptat să preiau portofoliul”
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.