Sarah, apariție de senzație în mediul online. Fiica Ancăi Serea a atras toate privirile

Fiica cea mare a Ancăi Serea Sînă se pregătește de una dintre cele mai importante schimbări din viața sa. Tânăra își va lua zborul din „cuibul” părintesc și va locui timp de trei ani în Milano. Până atunci, ea se bucură de prezența părinților și a fraților ei.

Anca Serea este mamă a șase copii. Sarah și David au rezultat din prima ei căsnicie, cea cu regretatul Filip Poplingher, în timp ce ceilalți patru copii sunt din mariajul cu Adi Sînă. Zilele acestea, în prim-plan a fost Sarah, mândria mamei sale.

Anca Serea: „Am mari emoții și sunt convinsă că nu ne va fi ușor”

La cei 19 ani ai săi, se poate spune că tânăra este copia fidelă a mamei sale, cel puțin din punct de vedere fizic. Pentru că nu o va mai avea atât de mult timp în preajmă, soția lui Adi Sînă nu ratează nicio ocazie de a-și exprima mândria față de fiica ei cea mare. Recent, ea a încărcat pe rețelele sociale un videoclip în care le-o prezintă urmăritorilor din mediul online în toată splendoarea – vezi imagini în GALERIA FOTO.

Anca Serea: A venit primăvara, vara în viața mea. Fiți amabilă, unde mergeți așa pregătită? Sunteți superbă, domnișoară! Sarah: Semăn cu mama mea! Anca Serea: Sunteți pregătită de plecarea la Milano? Sarah: Nu. Anca Serea: Nici eu! Mai plecăm? Sarah: Da. Anca Serea: Doamne, ești foarte frumoasă, vara mea. Te iubesc!”, a fost dialogul dintre cele două.

Sarah va începe în curând studiile în Italia – la Instituto Marangoni Milano, una dintre cele mai cunoscute universități dedicate modei – o nouă etapă din viață primită cu strângere de inimă de către părinții ei.

Tânăra va locui timp de 3 ani în Italia, moment în care se va desprinde de sub aripile familiei sale. Schimbarea a venit cu multe emoții pentru Anca și Adi Sînă, însă aceștia au încredere în viitorul fiicei lor și îi susțin cu desăvârșire visul.

„Sunt momente pe care un părinte și le imaginează ani la rând, dar pentru care nu este niciodată cu adevărat pregătit… Ieri am vizitat apartamentul în care Sarah va locui în următorii trei ani în Milano. O zi pe care am așteptat-o cu emoție și care mi-a amintit, încă o dată, că toate sacrificiile făcute pentru copiii noștri au un rost. Ei cresc, își iau zborul, iar noi rămânem mereu locul pe care îl vor numi acasă. Am mari emoții și sunt convinsă că pentru noi nu va fi simplu, însă sunt mândră de ea și recunoscătoare că va începe acest nou capitol la Istituto Marangoni Milano”, a scris Anca Serea pe Instagram

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Zice că nu divorțează de Adi Sînă, dar aceste imagini susțin contrariul. Anca Serea, ți-ai „pierdut” verigheta?