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Anca Serea și Adrian Sînă, prima apariție împreună după zvonurile divorțului. Cum s-au afișat

De: Andreea Stăncescu 27/06/2026 | 22:09
Anca Serea și Adrian Sînă, prima apariție împreună după zvonurile divorțului. Cum s-au afișat
Prima imagine cu Anca Serea și Adi Sînă după zvonurile privind divorțul / Sursa foto: Facebook
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În ultima perioadă, în mediul online au circulat tot mai multe zvonuri privind o posibilă separare între Anca Serea și Adrian Sînă. Informațiile neconfirmate au atras atenția fanilor, iar mulți dintre aceștia s-au întrebat dacă relația celor doi ar fi ajuns într-un moment dificil după atâția ani de căsnicie.

Pentru a clarifica situația, Anca Serea a reacționat public și a transmis că informațiile apărute nu au nicio legătură cu realitatea. Mai mult decât atât, vedeta a ales să răspundă speculațiilor într-un mod relaxat și plin de umor, demonstrând că mariajul lor nu traversează problemele despre care s-a vorbit în ultimele zile.

Ce a postat Anca Serea cu Adi Serea?

În acest context, ea a publicat pe rețelele de socializare o fotografie în care apare alături de Adrian Sînă, imagine ce a fost interpretată de urmăritori ca o confirmare clară că relația lor este una solidă. „Cum facem cu divorțul ăla?”.

Sursa foto: Instagram

Totodată, Anca Serea a explicat și motivul pentru care ea și soțul său au apărut mai rar împreună pe platformele de socializare în ultima perioadă. Vedeta a precizat că programul încărcat și numeroasele responsabilități din viața de zi cu zi au făcut ca activitatea lor online să nu mai fie la fel de intensă ca în trecut. Pentru a elimina orice urmă de îndoială, aceasta a anunțat că intenționează să împărtășească mai des momente din viața de familie și din relația cu Adrian Sînă.

„Și încă ceva, suntem prea ocupați să ne postăm toată ziua bună ziua pe aici! Dar vă promit eu că de acum fac spam aici”, a declarat Anca Serea, pe contul ei de Instagram.

Sursa foto: Instagram

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