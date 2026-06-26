Anca Serea a recunoscut că nu mai poartă verigheta. Care e motivul

Anca Serea a pus capăt speculațiilor apărute în mediul online referitoare la o posibilă despărțire de Adrian Sînă. Printr-o reacție recentă, vedeta a transmis un mesaj care contrazice zvonurile legate de probleme în căsnicie și sugerează că relația lor nu este afectată de discuțiile din spațiul public.

Adrian Sînă și Anca Serea sunt împreună de peste un deceniu. Cei doi au devenit în timp unul dintre cele mai stabile cupluri din showbizul românesc. Recent însă, în spațiul public au apărut speculații legate de o posibilă ruptură, care au alimentat discuții despre viitorul relației lor.

Anca Serea a lămurit zvonurile despre un posibil divorț

Vedeta a reacționat la speculațiile din spațiul public legate de relația cu Adrian Sînă, apărute după ce nu au mai fost văzuți împreună și după ce au existat schimbări în activitatea lor pe rețelele de socializare.

Anca Serea a ales să demonteze controversele din mediul online printr-o postare pe Instagram. Ea a distribuit un fragment din noul videoclip lansat de Adrian Sînă, gest interpretat ca o confirmare a stabilității din relația lor. În plus, faptul că artistul a reluat urmărirea soției sale pe rețelele sociale a întărit ideea că între cei doi lucrurile au rămas neschimbate, în ciuda discuțiilor apărute recent.

Motivul neașteptat pentru care vedeta nu mai poartă verigheta

Anca Serea a explicat că alege să împărtășească imagini cu Adrian Sînă doar în momentele pe care le consideră potrivite. Vedeta a lămurit totodată și situația legată de lipsa verighetei, precizând că intenționează să revină la purtarea acesteia în viitor.

„Ba ne-am pozat împreună, dar eu nu am apucat să postez încă pentru că am ajuns acasă seara, la zece și ceva. Adică nu am considerat niciodată că sunt responsabilă față de urmăritorii mei, să postez doar poze cu soțul meu. Nu vreau să dovedesc nimănui nimic, ba mai mult, în această perioadă în care nu prea înțeleg ce s-a întâmplat și care a fost faptul declanșator. Nu port verigheta că m-am mai îngrășat puțin, și mi-a rămas mică și mie, și lui. Uite, de acum o să fac tot posibilul să o port. Nu stau cu verigheta în casă, nici cu cercei, nici cu nimic”, a declarat Anca Serea pentru Știrile Antena Stars.

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