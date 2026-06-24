Adi Sînă, dezvăluiri despre felul în care mediul online influențează o relație: ”Ea, la un moment dat, nu s-ar mândri”

În ultimele zile, în spațiul public au circulat mai multe speculații legate de relația dintre artistul Adi Sînă și partenera sa, Anca Sînă, după ce cei doi nu au mai apărut împreună în mod frecvent pe rețelele de socializare sau în apariții publice recente. Absența fotografiilor comune a alimentat discuții în mediul online, unde fanii au început să se întrebe dacă relația celor doi ar fi trecut printr-o schimbare sau o perioadă de distanțare.

După ce a ieșit pe Calea Victoriei din București și a cântat alături de un grup de oameni, artistul Adi Sînă a răspuns întrebărilor puse de CANCAN despre momentul potrivit în care este „ok” să îți expui partenerul pe rețelele de socializare. În discuție, acesta a vorbit despre felul în care mediul online influențează dinamica unui cuplu, subliniind că nu există o regulă fixă privind momentul în care o relație ar trebui făcută publică.

Cum vede artistul relațiile în era rețelelor sociale

În acest context, Adi Sînă a abordat tema relațiilor în era digitală, punând accent pe modul în care social media influențează percepția publică asupra cuplurilor. Artistul a subliniat că expunerea excesivă a vieții personale poate crea presiuni inutile, mai ales în rândul cuplurilor tinere, unde validarea online ajunge uneori să fie confundată cu stabilitatea reală a relației.

El a făcut referire la tendința actuală de a publica rapid imagini și momente personale imediat după începerea unei relații, explicând că în prezent, profilurile de social media au devenit o primă „carte de vizită” a unei persoane. Din acest motiv, expunerea unei relații poate veni cu interpretări diferite din partea publicului, dar și cu așteptări sociale care nu reflectă întotdeauna realitatea din spatele ușilor închise.

Reporter: Și după cât timp este ok să-ți postezi partenerul în online? Zi sincer, e cringe să-ți postezi partenerul pe rețelele de socializare? Adi Sină: Având în vedere că eu sunt fotograf, aș posta foarte multe ipostaze pe rețelele de socializare. Reporter: Deci v-ați mândri cu partenera? Adi Sină: Absolut, da. Ea la un moment dat nu s-ar mândri, dar eu da. Reporter: Și după cât timp este ok să-ți postezi partenerul în online? Adi Sină: Ăăăă… Păi dacă ar fi să o gândim după logica zilei de astăzi, se presupune că atunci când cunoști pe cineva, nu știu, mă gândesc la cei mai tineri, probabil să-și uite la profilul respectivei persoane și atunci persoana deja este expusă în diferite feluri. Reporter: Și, de exemplu, dacă ați avea o parteneră care nu va reposta pozele, îi dați tag și ea nu le reposează, ar fi un red flag? Adi Sină: Nu, eu cred că e mai bine așa. Nu, glumesc. Cred că aceste momente de tag-uri, repostări și așa mai departe vin odată cu avansarea într-o relație, cu maturitatea relației și așa mai departe.

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