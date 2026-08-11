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Cum a slăbit Maria Popovici. Dieta secretă a actriței

De: Denisa Crăciun 11/08/2026 | 06:20
Cum a slăbit Maria Popovici. Dieta secretă a actriței
Dieta Mariei Popovici/ sursa foto: social media
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Maria Popovici a trecut prin transformări uriașe. Actrița a reușit să slăbească în jur de 15 kilograme, iar de curând a explicat cum a ajuns la silueta pe care o are acum. În plus, a povestit când a fost momentul în care s-a îngrășat cel mai mult și de ce.

Maria Popovici este una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe din România. Ea are o carieră impresionantă, mai ales din punctul de vedere al stand-up-ului. Glumele și ironia au propulsat-o pe culmile succesului, iar acum și pe plan personal se poate declara o femeie împlinită. Aceasta a slăbit în jur de 15 kilograme și a recunoscut că nu a apelat la injecții sau la alte proceduri medicale. De asemenea, a povestit că îngrășarea a început pe când avea 25 de ani. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Când s-a îngrășat, de fapt, Maria Popovici

Recent, a explicat în cadrul unui podcast că, în copilărie și în prima parte a vieții de adult, nu s-a confruntat cu probleme de greutate. Totuși, de la vârsta de 25 de ani a început să ia câteva kilograme în plus. Maria Popovici a pus totul pe seama hormonilor și a situației sentimentale.

Eu am fost slăbuță până pe la 25 de ani. Adică nu am trăit cu asta. Știu că sunt oameni, adică eu am cunoștințe și prieteni care s-au luptat cu greutatea de când erau mici. Și e foarte dificil. Știu. Eu am fost un copil destul de zvelt, am mâncat ce am vrut și, după 25 de ani, am început să mă îngraș teribil. Adică vreo 30 de kilograme, a povestit Maria Popovici.

Acum, însă, vedeta are un trup de invidiat. Faptul că a reușit să slăbească atât de mult i-a făcut pe mulți să creadă că a apelat la intervenții chirurgicale, dar adevărul este altul.

Cum a slăbit Maria Popovici

Vedeta a spus că în ultima vreme a învățat despre impactul pe care inflamația din corp îl are asupra organismului. Așadar, Maria urmează acum o dietă antiinflamatorie care a ajutat-o să slăbească, dar să se și mențină în formă.

E și hormonal, doar că oamenii trebuie să înțeleagă că nu e doar hormonal. De la problemele hormonale sau mentale cu care te lupți, mănânci. Astfel ajungi să te îngrași și mai tare, iar, din cauza altor probleme, slăbești greu.

Adică am învățat foarte mult în ultima vreme despre ce înseamnă inflamația în corp, despre ce înseamnă să ții o dietă antiinflamatorie. Adică ce alimente ne inflamează organismul, la ce duce chestia asta, inclusiv în faza luteală și menstruală, și cum poți să nu mai ai dureri dacă mănânci într-un anumit fel. Sincer, m-a ajutat foarte mult o doamnă ginecolog, a mai adăugat ea.

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