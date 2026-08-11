Runelor li se atribuie o simbolistică aparte, iar mesajele lor pot scoate la iveală aspecte importante legate de viața personală, relații, carieră sau deciziile pe care urmează să le luăm. Pentru marți, 11 august 2026, fiecare dintre cele 12 semne zodiacale primește un mesaj diferit.

Unele zodii sunt sfătuite să aibă răbdare și să își ofere timp pentru odihnă, în timp ce altele sunt încurajate să facă un pas înainte și să profite de oportunitățile care apar.

Zodia Berbec – runa Inguz

Runa Inguz îi transmite Berbecului că felul în care privește o anumită situație poate fi chiar motivul pentru care lucrurile par blocate. Dacă simți că ceea ce se întâmplă în viața ta nu este în avantajul tău, tensiunea și nesiguranța pot deveni tot mai puternice. Mesajul zilei este să îți schimbi perspectiva. Ai nevoie de mai multă claritate și de un spațiu mental în care să faci loc noului. Renunțarea la anumite idei fixe te poate ajuta să ieși din stagnare.

Zodia Taur – runa Laguz, inversată

Taurii ar putea avea tendința să își dorească rezultate imediate, însă runa Laguz, apărută inversată, îi îndeamnă la răbdare. Nu toate lucrurile se întâmplă atunci când ne dorim, iar presiunea de a obține imediat ceea ce vrei poate avea efectul opus. Din punct de vedere emoțional, este posibil să traversezi o perioadă mai sensibilă. Dacă obișnuiești să îți ascunzi sentimentele, acum ar fi un moment bun să vorbești cu o persoană apropiată. Să îți exprimi emoțiile nu este un semn de slăbiciune.

Zodia Gemeni – runa Othila

Pentru Gemeni, Othila aduce în prim-plan trecutul, rădăcinile și lucrurile care au fost construite de-a lungul timpului. Runa este asociată cu proprietatea, moștenirea și legătura cu locurile sau tradițiile ancestrale. Totodată, ea vorbește despre rezultatul unei călătorii și despre ceea ce reușești să construiești prin propriile eforturi. Poate fi o zi în care să privești mai atent la ceea ce ai realizat până acum și la ceea ce ai primit de la generațiile dinaintea ta.

Zodia Rac – runa Sowulo

Racii care se simt epuizați primesc un mesaj clar: este timpul să își reîncarce bateriile. Dacă o situație îți consumă foarte multă energie, nu trebuie să forțezi lucrurile. O perioadă de odihnă te poate ajuta să îți recapeți echilibrul. Runa Sowulo te îndeamnă să te întorci la lucrurile care îți făceau plăcere, să petreci timp cu familia, rudele sau prietenii vechi și să accepți afecțiunea celor care îți sunt alături.

Zodia Leu – runa Jera

Pentru Lei, Jera anunță că o situație ajunge la maturitate. Eforturile depuse în trecut încep să dea rezultate, iar acum poate fi momentul să culegi ceea ce ai semănat. Totuși, nu totul este încă pregătit. Ai răbdare cu lucrurile care au nevoie de mai mult timp pentru a se dezvolta și concentrează-te pe ceea ce este deja pregătit să fie valorificat.

Zodia Fecioară – runa Mannaz

Fecioarele sunt îndemnate să acorde mai multă atenție relațiilor personale. Runa Mannaz sugerează că sinceritatea și deschiderea pot avea un rol important în consolidarea legăturilor cu cei apropiați. Nu evita conversațiile importante și încearcă să privești lucrurile și din perspectiva celorlalți. Empatia și comunicarea clară pot face diferența în relațiile tale în această perioadă.

Zodia Balanță – runa Perth

Perth este asociată cu misterul, fertilitatea și lucrurile care nu sunt încă vizibile. Pentru Balanțe, runa poate indica faptul că există aspecte ale destinului pe care încă nu le pot înțelege. Unele răspunsuri vor veni abia la momentul potrivit. Mesajul este să ai încredere în drumul tău și să nu încerci să controlezi fiecare etapă. Uneori, lucrurile care par întâmplătoare au un rol important în ceea ce urmează.

Zodia Scorpion – runa Tiewaz

Scorpionii primesc un mesaj puternic din partea runei Tiewaz: este momentul să acționezi. Perseverența, curajul și determinarea sunt principalele tale atuuri. Uneori este nevoie de o abordare directă pentru a obține ceea ce îți dorești. Totuși, nu confunda hotărârea cu impulsivitatea. Chiar dacă este timpul să faci un pas înainte, răbdarea rămâne esențială pentru a ajunge la rezultatul dorit.

Zodia Săgetător – runa Wunjo

Pentru Săgetători, Wunjo anunță începutul unei călătorii importante. Poate fi vorba despre o plecare, dar și despre sosirea unei persoane care urmează să te viziteze. Experiența se anunță una favorabilă, mai ales dacă este legată de un proiect nou sau de o aventură pe care ai tot amânat-o. Nu uita însă de oamenii care te-au sprijinit de-a lungul timpului. Chiar și cele mai mici gesturi ale lor au contribuit la drumul pe care te afli astăzi.

Zodia Capricorn – runa Algiz

Capricornii pot întâlni anumite situații riscante, însă Algiz sugerează că au resursele necesare pentru a se proteja. Este o perioadă favorabilă pentru acțiuni curajoase, cu condiția ca acestea să fie construite pe baze solide. Nu te arunca însă fără să analizezi consecințele. Ai încredere în tine, dar evită autosuficiența. Faptul că lucrurile merg bine nu înseamnă că trebuie să renunți la vigilență.

Zodia Vărsător – runa Dagaz

Pentru Vărsători, Dagaz simbolizează zorii unei noi etape. O perioadă în care ai avut parte de confuzie sau incertitudine poate începe să se limpezească. Răspunsurile pe care le cauți pot deveni mai ușor de văzut, iar o schimbare de perspectivă îți poate deschide drumul către un nou început. Este o zi potrivită pentru clarificări și pentru decizii care pot schimba direcția următoarei perioade.

Zodia Pești – runa Gebo

Peștii primesc runa Gebo, asociată cu darurile, schimbul și echilibrul dintre ceea ce oferi și ceea ce primești. Un cadou sau o oportunitate poate apărea în viața ta, însă este important să înțelegi că orice schimb presupune responsabilitate. Învață să primești fără să te simți vinovat și să oferi fără să te sacrifici pentru toată lumea. Mesajul runei este despre echilibru: nu trebuie să fii disponibil pentru fiecare persoană. Alege cu grijă cui îi oferi timpul, energia și afecțiunea ta.

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