Cerasela Nicoleta Iacob, fosta concurentă de la „Insula Iubirii”, sezonul 6, traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. După despărțirea de Rareș, bărbatul alături de care a participat la emisiunea din Thailanda pentru a-și testa relația, tânăra și-a găsit fericirea în brațele unui alt bărbat. Mai mult decât atât, Cerasela urmează să devină mamă pentru prima dată.

Cerasela și Rareș au ajuns în sezonul 6 al emisiunii „Insula Iubirii” pentru a vedea dacă povestea lor de dragoste poate rezista tentațiilor și provocărilor din Thailanda. Cei doi erau împreună de aproximativ doi ani la momentul participării în emisiune și au plecat împreună de pe insulă.

Lucrurile s-au schimbat însă după întoarcerea în România. La scurt timp, cei doi au decis să pună punct relației și să meargă pe drumuri separate.

Cerasela și-a găsit liniștea după despărțirea de Rareș

După separare, Cerasela a preferat o perioadă să fie singură și să se concentreze asupra propriei vieți. În urmă cu aproximativ doi ani, fosta concurentă povestea că nu se grăbea să intre într-o nouă relație și că avea nevoie să-și regăsească echilibrul.

Ulterior, viața sentimentală a Ceraselei s-a schimbat. Tânăra a început o relație cu un bărbat al cărui nume a ales să nu-l facă public și despre care a preferat să păstreze discreția.

La momentul respectiv, Cerasela explica faptul că noua poveste de iubire apăruse într-un moment în care nu se aștepta.

„Cerasela este Nico și Nico este liniștită și fericită într-o relație serioasă și sănătoasă ce a venit când nu se aștepta. Nu vreau să dau multe detalii, de data asta vreau să fie totul doar pentru mine, el și apropiați. Important este că sunt bine și stabilă emoțional, după 2 ani și jumătate”, declara fosta concurentă.

Pe de altă parte, Rareș pare că se axează pe dezvoltarea sa personală.

Cum și-a cunoscut actualul partener

Cerasela a dezvăluit și că pasiunea pentru sport a avut un rol important în întâlnirea cu bărbatul care avea să-i devină partener.

Cei doi s-au apropiat prin intermediul Instagramului, mai exact datorită unei pagini dedicate unei săli de fitness. Având în comun pasiunea pentru sport, conversațiile dintre ei au evoluat natural, iar relația nu a avut nevoie de prea mult timp pentru a se contura.

„Ne-a unit Instagramul, mai exact o pagină a unei săli de sport. Ne-a unit pasiunea noastră comună: sala. Nu are importanță timpul sau de când, ci faptul că am simțit ce nu am mai simțit de mult”, povestea Cerasela.

Fosta concurentă spunea atunci că între ea și partenerul său lucrurile au mers firesc încă de la început.

„Prin sinceritatea absolută. Am fost naturali. El a știut ce vrea și eu știu ce vreau. A venit totul natural și a știut să mă facă să ascult”, mai declara ea.

Cerasela de la „Insula Iubirii” este însărcinată

Acum, povestea de iubire a Ceraselei a ajuns într-un nou capitol. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” este însărcinată și urmează să devină mamă pentru prima dată.

Vestea a fost făcută publică în februarie 2026, când Cerasela a apărut cu burtica de gravidă, iar imaginile au confirmat că se pregătește să-și mărească familia.

Tânăra trăiește astfel o perioadă cu totul diferită față de anii în care a fost urmărită de telespectatori la „Insula Iubirii”. Dacă în Thailanda încerca să afle dacă relația cu Rareș are un viitor, astăzi Cerasela este într-o relație stabilă și se pregătește pentru rolul de mamă.

Rareș, despre despărțirea de Cerasela: „Atât am putut”

La câteva luni după revenirea din Thailanda, Rareș vorbea și el despre despărțirea de Cerasela și despre încercările de a salva relația.

„Am lucrat la relația cu Cerasela cât am putut. Când lucrezi și nu mai vezi rezultatul, încerci să construiești o casă și lucrezi, lucrezi, dar nu mai vezi acel acoperiș niciodată, trebuie să te oprești din construcție că nu o să ajungi nicăieri. Am lucrat cât am putut, recunosc. Nu am putut să lucrez mai mult, am lucrat o perioadă, 2-3-5 luni după ce am venit de acolo. Atât am putut, îmi pare rău că nu am putut mai mult. De fapt, nu-mi pare rău că nu am putut mai mult. Atât am putut. Și s-a încheiat”, spunea fostul partener al Ceraselei.

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