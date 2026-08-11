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Testul IQ la care doar 1% dintre oameni răspund corect | Care este pătratul corect?

De: Anca Chihaie 11/08/2026 | 07:55
Testul IQ la care doar 1% dintre oameni răspund corect | Care este pătratul corect?
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Un nou test de logică îi provoacă pe cei care vor să își verifice atenția, viteza de reacție și capacitatea de a identifica tipare. Provocarea pare simplă la prima vedere: trebuie să privești o succesiune de pătrate și să îți dai seama care este figura ce urmează. Partea dificilă este timpul limitat. Ai la dispoziție doar cinci secunde pentru a găsi soluția.

Astfel de teste au devenit extrem de populare în mediul online, fiind folosite ca exerciții de atenție și divertisment. Deși nu pot determina în mod real nivelul IQ al unei persoane, ele pot pune la încercare anumite abilități cognitive, precum observarea detaliilor, identificarea relațiilor dintre elemente și rezolvarea rapidă a unei probleme.

Rezolvare test IQ

În cazul acestui puzzle, cheia nu este să cauți un răspuns la întâmplare, ci să observi modul în care se modifică fiecare pătrat de la o etapă la alta. Elementele din succesiune respectă o anumită regulă, iar următoarea imagine poate fi identificată doar după ce această regulă este descoperită.

Pentru a rezolva testul, este recomandat să analizezi fiecare detaliu al figurilor. Poziția elementelor, orientarea lor și felul în care se schimbă de la un pătrat la altul pot oferi indicii importante.

Primul pas este să privești succesiunea în ansamblu, fără să te concentrezi imediat asupra unui singur detaliu. Uneori, schimbarea dintre două imagini consecutive poate părea nesemnificativă, însă atunci când toate figurile sunt analizate împreună poate deveni evidentă regula după care acestea au fost construite.

Dacă ai identificat pătratul corect înainte ca cele cinci secunde să se termine, înseamnă că ai reușit să observi regula fără să pierzi prea mult timp cu variantele greșite. Dacă nu ai găsit răspunsul, nu este un motiv de îngrijorare. Aceste teste sunt construite tocmai pentru a crea presiune și pentru a face ca o problemă aparent simplă să devină mai dificilă.

Un aspect important este că rezultatul unui astfel de puzzle nu poate fi folosit pentru a stabili cu exactitate nivelul de inteligență al unei persoane. Un test IQ real este mult mai complex și include mai multe tipuri de exerciții, evaluate în condiții standardizate.

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