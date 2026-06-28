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Test IQ exclusiv pentru genii | 11 + 5 = 9 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

De: Irina Vlad 28/06/2026 | 16:15
Test IQ exclusiv pentru genii | 11 + 5 = 9 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
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CANCAN.RO ți-a pregătiti un test de inteligență captivant. Tot ceea ce trebuie să faci este să corectezi egalitatea 11 + 5 = 9. Ai voie să muți un singur băț de chibrit. Crezi că reușești să găsești rezolvarea?

Tot ce trebuie să faci pentru a demonstra că ești un geniu este să rezolvi exercițiul într-un timp scurt. Un astfel de exercițiu îți pune mintea la contribuție. Deși pare simplu, un moment de neatenție te poate pune în dificultate, așadar este important să te concentrezi. Testul de azi te provoacă să găsești răspunsul corect, în timp ce te antrenezi, dar și te distrezi. Pentru a-l rezolva, trebuie să privești atent și să muți un singur chibrit. Crezi că te descurci? Să începem!

Test IQ pentru genii | Corectează egalitatea 11 + 5 = 9

În mod obișnuit, astfel de teste sunt folosite de psihologi și specialiști pentru a evalua nivelul de inteligență al unei persoane. Cei care reușesc să găsească soluția sunt adesea apreciați pentru perspicacitatea lor și considerați a avea o gândire peste medie.

REZOLVARE: Pentru a corecta egalitatea de astăzi, trebuie să muți un singur băț de chibrit vertical de la cifra 11, astfel încât să devină 4. Prin urmare, ecuația corectă devine: 4 + 5 =9.

La ce sunt folosite testele de inteligență

Un test clasic de inteligență constă în efectuarea unor sarcini variate care măsoară inteligența, inclusiv cunoașterea spațială, memoria pe termen scurt, abilitățile matematice și gândirea analitică. Pentru adulți, cel mai frecvent motiv pentru dorința de a face un test de inteligență este pentru orientarea profesională sau pentru a determina adecvarea la un anumit loc de muncă.

În mod obișnuit, testele IQ nu testează toate cunoștințele pe care un om le acumulează de-a lungul anilor, dar, de fapt, testul IQ evaluează capacitatea cuiva de a învăța/memora. Există multe tipuri de teste de inteligență, peste 200 de variante identificate într-un studiu din 2017. Toate au cam același scop, dar cu diferite accente pe abilități cognitive și instrumente de măsurare diferite.

În general, testele de inteligență sunt bune pentru evaluarea abilităților cognitive de bază, precum logica, rezolvarea problemelor, memoria și raționamentul spațial. Ele nu măsoară valoarea unei persoane sau inteligența emoțională, dar sunt instrumente științifice esențiale în psihologie, educație și medicină.

Un test clasic de inteligență constă în efectuarea unor sarcini variate care măsoară inteligența, inclusiv cunoașterea spațială, memoria pe termen scurt, abilitățile matematice și gândirea analitică. Pentru adulți, cel mai frecvent motiv pentru dorința de a face un test de inteligență este pentru orientarea profesională sau pentru a determina adecvarea la un anumit loc de muncă.

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